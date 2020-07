Woensdag is de nieuwe donorwet ingegaan. Daardoor geef je automatisch toestemming voor orgaandonatie als je je niet registreert. Op ons reactieplatform NUjij liepen de meningen sterk uiteen. Veel mensen kiezen er door deze wet juist voor om geen donor meer te zijn, terwijl anderen het een goede zet van de overheid vinden.

Op een normale manier afscheid nemen

The17madman: "Ik heb me als donor afgemeld. Ik vind het hele idee dat je automatisch donor bent als je niets aangeeft gewoon vreemd. Sommige mensen vullen dit niet in omdat ze twijfelen of er geen zin in hebben. Maar dit vind ik geen reden om dan maar deze hele groep automatisch donor te laten worden."

"Als ik op de ic overlijd, wil ik dat mijn familie en geliefden op een normale manier afscheid kunnen nemen. Ik wil niet dat ze gelijk de kamer uit moeten omdat mijn organen binnen drie kwartier verwijderd moeten zijn."

Maak het leven makkelijker voor je geliefden

QueenAnn: "Ik ben verbaasd over de hoeveelheid mensen die denken geen zelfbeschikkingsrecht te hebben door deze wet. Deze wet werd aangenomen omdat er te weinig registraties werden gedaan. Mensen die zich niet lieten registreren, lieten het over aan hun nabestaanden."

"Er wordt niet gerealiseerd hoe ingewikkeld het voor artsen en nabestaanden is om over orgaandonatie te praten. Artsen moeten nabestaanden 'lastigvallen' met vragen over de overledene - die meestal net is overleden - en over de organen. Als nabestaande zit je echt niet te wachten op zulke dilemma's. Je hebt net zo veel beschikkingsrecht als vóór deze wet, maar maakt het leven makkelijker voor je geliefden."

Deze wet gaat te ver

Chris_Licht: "Ik ben al jaren lang donor. Eerst via een formuliertje in mijn portemonnee en later via het donorregister. Dit deed ik geheel vrijwillig. Maar nu heb ik enorme bezwaren tegen deze wet."

"Als je niet reageert op twee brieven, is je lichaam ineens eigendom van de overheid. Dat gaat mij te ver. Zeker omdat de overheid ook moeilijk doet als je vindt dat je leven klaar is en euthanasie wil plegen. Het is mijn lijf en mijn leven."

Mijn leven draaide om mezelf in leven houden

IanWillemB: "Ik leed aan een nierziekte. Na zestien jaar hadden mijn nieren niet meer het vermogen mijn bloed te zuiveren. Ik moest drie keer in de week naar het ziekenhuis voor dialyse. Mijn leven draaide om mezelf in leven houden. Twee vrienden hadden zich laten onderzoeken om een nier te doneren. Helaas waren beiden geen match. Ik moest maar verder dialyseren."

"Toen werd ik op een nacht wakker gemaakt. Er was eindelijk een nier. Iemand die ik niet kende was overleden en was orgaandonor. Ik moest met spoed naar het ziekenhuis, en die nacht ging de nier er direct in."

"Nu is het tien jaar later en de nier doet nog steeds zijn werk. Dit is wat er kan gebeuren als iemand 'ja' zegt tegen orgaandonatie."

