Thuiswerken waar mogelijk blijft het advies vanuit het kabinet, net als de afgelopen maanden. Veel kantoorpanden zijn nog gesloten, maar een aantal bedrijven kijken ook naar wat er toch mogelijk is. Werk jij ook weer vaker op een andere plek dan thuis?

We zijn benieuwd of dit ook invloed heeft op jouw werkplek en horen dit graag op ons reactieplatform NUjij. Daarom de stelling van de week:

Het thuiswerken heeft zijn voor- en nadelen. Eerder gaf een grote meerderheid (80 procent) aan ook na de lockdown thuis te willen blijven werken. We zijn benieuwd of dit ook echt gebeurt. Werk jij nog thuis, ga je weer (deels) naar kantoor of werk je op een andere plek? Deel je situatie en ervaringen in een reactie op NUjij.