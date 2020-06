Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten de beste bijdrages en discussies op een rij.

Zorgpersoneel wordt beloond met 1.000 euro

Als blijk van waardering krijgen zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect te maken hadden met de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 1.000 euro netto van het kabinet.

Op NUjij werd dit gebaar gewaardeerd, maar er worden ook kanttekeningen geplaatst. Zo vraagt lezer Bassie12345 zich af waarom hij als huisarts niet in aanmerking komt voor deze bonus.

“Bizar. Ik ben arts. Ik heb harder gewerkt dan ooit, meer uren en toch minder inkomsten (veel corona-gerelateerde zorg wordt niet vergoed, bijvoorbeeld de meerkosten die gemaakt zijn bij opgerichte coronaposten). Dat onder bijzonder stressvolle en moeilijke omstandigheden zonder adequate beschermingsmiddelen (1e lijn) en dus substantieel risico voor eigen gezondheid. Waarom zijn artsen uitgezonderd? Of is dat politiek moeilijk te verkopen, omdat er bij de algemene bevolking het beeld leeft dat de gemiddelde arts tonnen verdient? Misschien moeten we eens met zijn alleen onze cv's en loonstrookjes openbaar gaan publiceren ... dat valt tegen.” Bassie12345

Leerzame uitzending Veronica Inside

De laatste uitzending van Veronica Inside (VI) heeft veel losgemaakt. Inmiddels heeft het nieuws over de ruzie tussen Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen de overhand en wordt er weinig meer gepraat over de uitzending zelf.

Tijdens het programma werd er gepraat over racisme met de drie mannen van VI, analist Wim Kieft, advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta. Lezer Dichtheid vond het een interessante uitzending en trekt er lering uit.

“Belangrijkste stukje in de laatste uitzending vond ik dat Natacha aangaf dat het 'tikje terug van Johan (de grap) bij Akwasi als een vuistslag op z'n huidskleur aanvoelt en dat Akwasi heeft aangegeven hoe dat overkomt. Zij vraagt Johan "wat denk je dan als je dat hoort?" Johan zegt vervolgens: "Dat vind ik niet eerlijk gezegd niet zo relevant wat Akwasi ervan vindt". Daarop zei Wilfred vervolgens dat Johan op deze manier niet in de verbinding gaat en dat hij alleen maar bezig is met z'n eigen woede. Op dit moment lijkt Wilfred Johan af te vallen, maar hij geeft hem juist een kans nog eens die reactie te herzien. Want hier gaat het namelijk altijd mis: in alle reacties die je tegenkomt, lijkt men niet de moeite te nemen wat een racistische opmerking o.i.d. met de persoon doet. Men zou zich juist meer in de persoon moeten verplaatsen.” Dichtheid

Uitgereisde vrouwen naar Syrië of Irak: terughalen of niet?

De Nederlandse Staat hoeft zich niet in te spannen om naar Syrië of Irak uitgereisde vrouwen en hun kinderen te repatriëren. Op NUjij lijkt de meerderheid het besluit te steunen. Lezer Menszonderkleur vindt dat de vrouwen wel gerepatrieerd moeten worden.

“Ik vind dat je je onderdanen in welke situatie dan ook gewoon moet terughalen en straffen voor wat ze gedaan hebben. Kinderen hebben hier niet voor gekozen. Op deze manier worden de kinderen dubbel gestraft. Door hun ouders en door hun Nederland. Triest allemaal…” Menszonderkleur

Te gevaarlijk, vindt lezer Piccola321. Zij is blij met de uitspraak van de Hoge Raad.

“Het is triest voor de kinderen [..]. Als moeder zijnde hoor je je kinderen te beschermen tegen de praktijken die zich afspelen in deze regio's. Zij namen bewust de keuze om hun kinderen mee te nemen. De kans dat de al wat oudere kinderen hierdoor zijn beïnvloed is aanzienlijk aanwezig, waardoor het geen goed doet om ze hier naar Nederland te halen.” Piccola321

