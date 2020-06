Het 'normale' leven wordt langzaamaan weer opgepakt. Mensen zoeken het terras weer op en ook het vliegverkeer wordt opgestart. Het kabinet blijft benadrukken dat de 1,5 meter afstand in stand gehouden moet worden, maar dat lukt niet overal. Wij zijn benieuwd of jij het na de versoepelingen lastig vindt je aan alle coronamaatregelen te blijven houden of juist niet.

Op ons reactieplatform NUjij is daarom de stelling van de week:

Neem jij de 1,5 meter afstand nog steeds in acht? Was of desinfecteer je je handen nog net zo goed als eerst? Spreek je af met grote groepen of doe je dat liever nog niet? We horen graag in een reactie hoe jij de coronamaatregelen naleeft, of je er moeite mee hebt dit te blijven doen en wat jouw ervaringen zijn.

