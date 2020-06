De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat veel meer studenten dan normaal met een leerachterstand kampen. In totaal hebben 54.000 studenten extra vertraging opgelopen. Diverse studenten lieten op reactieplatform NUjij weten dat ze de achterstand wijten aan onder meer de lagere kwaliteit van onderwijs op afstand.

Uit onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) blijkt dat vooral hbo-studenten die praktische vakken volgen of stage moeten lopen met vertraging kampen. Bijna een derde van de studenten in Nederland heeft studiepunten misgelopen.

Docenten doen hun best, maar er is weinig interactie

"De interactie tussen docent en student is in mijn ogen ver te zoeken", vertelt student werktuigbouwkunde en NUjij'er Pieter. "Mijn lessen bestaan voor 90 procent uit berekeningen en het bespreken ervan. Als je ergens vastloopt is het moeilijk om te vertellen waar je precies vastloopt."

Verder vindt Pieter dat de studiekosten momenteel te hoog zijn voor wat hij ervoor terugkrijgt: "Ik betaal het uit eigen zak, maar wat ik er nu voor terugkrijg is een fractie van wat het was. Alleen afstudeerders worden gecompenseerd." Wel ziet hij dat leraren hun best doen. "Voor hen moet het ook lastig zijn."

Student Lorenzo zit al drie maanden thuis: "Mijn hele motivatie en discipline zijn weg. Wellicht is dit mijn eigen verantwoordelijkheid, maar ik begin nu toch te twijfelen aan mijn studie en over het studeren zelf."

Te hoge kosten en te weinig les

Sylva is student Finance & Control op de Hogeschool Utrecht. Ze vindt de manier waarop haar opleiding omgaat met online lesgeven ondermaats. "Sommige lessen zijn heel minimalistisch. Hoorcolleges worden niet gegeven. Er is een digitale meeting van een uur en daarin mag je al je vragen stellen over alle vakken."

"Het antwoord is dan: ik heb het druk vanwege corona. Er wordt gezegd dat we ons moeten aanpassen aan deze nieuwe manier van leren en dat het meer zelfstandigheid vraagt. Maar op deze manier krijgen we helemaal geen hulp."

Ook Sylva vindt dat de kosten te hoog zijn voor wat ze terugkrijgt. "Mijn inkomstenbron is doordat de horeca lange tijd gesloten was komen te vervallen. We krijgen verder geen tegemoetkoming of compensatie voor de gemiste lesuren."

Eindscriptie wordt niet gecontroleerd

Sharon volgt een voltijd hbo-studie in combinatie met werk en een gezin met jonge kinderen. "Hard werken voor afstuderen was voor mij tijdens mijn gehele studie van belang." Ze heeft haar eindscriptie voor de deadline ingeleverd. Door de coronacrisis is er alleen niet op tijd naar gekeken. "Dat houdt in dat ik niet per 1 augustus in dienst kan treden bij de werkgever die mij wil aannemen, omdat ik geen diploma heb."

Dat komt volgens Sharon door een tekort aan docenten omdat een deel van hen door het coronavirus tijdelijk niet werkt. "Ik vind dat ik recht heb op compensatie door mijn hogeschool gezien ik, ondanks het coronavirus, mijn verplichtingen ben nagekomen."

