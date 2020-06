Op ons reactieplatform NUjij wordt sinds de dood van George Floyd eind mei veel gediscussieerd over racisme. We zien een aantal misverstanden rond Black Lives Matter vaak terugkomen en willen die graag de wereld uit helpen.

Politiegeweld en etniciteit in Amerika

Een vaak voorkomende vraag is waarom de focus in Amerika zo ligt op de zwarte slachtoffers van politiegeweld, terwijl witte burgers vaker om het leven komen door politiegeweld.

Het klopt inderdaad dat er jaarlijks meer witte mensen omkomen door politiegeweld in de Verenigde Staten, maar dat is niet verwonderlijk: volgens de American Census Bureau (het Amerikaanse CBS) is 72,7 procent van de Amerikanen wit, en slechts 12,7 procent zwart.

Om een eerlijke vergelijking te maken, is het dan ook belangrijk om de cijfers van politiegeweld tegen de bevolking af te zetten. Zo blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Centers of Disease Control and Prevention dat zwarte mensen relatief twee keer zo vaak worden gearresteerd als witte mensen.

Bij gewelddadige misdrijven is dit zelfs 3,6 keer zo veel, en cijfers laten ook zien dat Afro-Amerikanen in 2018 twee keer zo vaak om het leven kwamen door politiegeweld dan witte mensen.

Door alleen naar de totaalcijfers te kijken zonder te kijken naar de relatieve cijfers kan er dus een vertekend beeld ontstaan. Daarom zullen wij reacties die misleidend zijn filteren.

All Lives Matter

Onder artikelen over Black Lives Matter zien we geregeld vragen van lezers over waarom de voorkeur niet uitgaat naar de term ‘All Lives Matter’ en waarom er vaak fel wordt gereageerd op die term.

Natuurlijk doen alle levens ertoe, maar toch dekt die term niet de lading volgens BLM-activisten. De protesten zijn ontstaan als reactie op het feit dat Afro-Amerikanen disproportioneel vaak te maken krijgen met politiegeweld en racisme.

"All Lives Matter neutraliseert het feit dat het nu juist zwarte mensen zijn die voor hun leven moeten vechten", aldus BLM-activisten tegen de krant The Guardian. "Alle levens doen er pas toe, als ook zwarte levens ertoe doen", is daarom een leus die veel gehoord en gezien wordt tijdens de protesten.

Hoewel ‘All Lives Matter’ dus niet per se kwetsend bedoeld hoeft te zijn, merken we dat het wel vaak de discussie op NUjij ontspoort en het racismeprobleem bagatelliseert. Daarom worden deze reacties voortaan verwijderd.

Het strafblad van George Floyd

We zien geregeld reacties voorbij komen waarin wordt beweerd dat George Floyd in 2007 een zwangere vrouw heeft geslagen met een pistool of een mes tijdens een inbraak. Dit is echter niet waar.

Het klopt dat Floyd is veroordeeld voor een gewapende woningoverval in 2007. Samen met vijf anderen drong hij een huis binnen en stal hij juwelen en een mobieltje, maar er zijn geen aanwijzingen dat de bewoner van het huis zwanger was. Uit het rechtbankverslag blijkt dat Floyd wel een pistool op de vrouw had gericht, maar dat Floyd niet degene was die haar geslagen heeft.

Het klopt dus dat Floyd een strafblad had, en dat mag worden aangekaart op NUjij, maar dan moet het wel relevant zijn in de discussie. George Floyd is niet een boegbeeld van Black Lives Matter geworden vanwege zijn leven, maar vanwege zijn dood. Reacties waarin de dood van Floyd wordt goedgepraat vanwege zijn strafblad zien wij als kwetsend, en worden dus niet geplaatst.