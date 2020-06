De horecazaken zijn nu ruim twee weken weer geopend. De terrassen stromen vol. Toch blijkt een deel van de horeca een week na heropening te worstelen en zijn een deel weer dicht gegaan. Naar schatting heeft ongeveer drie kwart van de ondernemingen de deuren geopend, maar is het door de terughoudendheid van de consument lastig om open te blijven.

Heb jij de afgelopen twee weken een terrasje gepakt? Of ben je in een restaurant gaan eten? Of vind je het nog te vroeg om weer uit te eten? We horen graag in een reactie of jij uit angst of andere redenen toch thuis bent gebleven en waarom.