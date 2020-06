Psychiaters en psychologen hebben een voorkeur voor face-to-facecontact. Dat blijkt uit een onderzoek van het UMC. Slechts 1 procent van de meer dan vijfhonderd ondervraagden zegt beeldbellen boven echt contact te verkiezen. En daar zijn ze niet alleen in: ook de GGZ-patiënten zien videobellen niet als een goed alternatief. Op ons reactieplatform NUjij leggen ze uit waarom.

GGZ-patiënt over videobellen: 'Lichaamstaal is niet te zien'

"Vorige week heb ik een eerste gesprek gehad met een psychologe. Ik zat thuis met mijn internetlijntje, zij volgens mij met een bedrijfsinbelverbinding. Daarnaast zie je vaak alleen het gezicht. Lichaamstaal is dan niet te zien. Dit vind ik persoonlijk heel vervelend. Het geluid is ook niet al te best en je mist de omgeving. Waar thuis veilig voelt, is zo'n locatie als bij de GGZ toch anders. Iets waar je naartoe gaat om geholpen te worden. Als ik dit vanuit thuis doe voelt het meer als een 'gezellig' gesprek."

Videobellen met patiënt met autisme 'werkt voor geen meter'

"Mijn zoon met autisme heeft nu ook via beeldbellen contact met zijn GGZ-coach. Het werkt voor geen meter. Hij verstaat haar niet omdat hij zijn aandacht er niet goed bij kan houden, zit aan alle knopjes, zet honderd keer de camera en microfoon aan en uit, kruipt onder de tafel en praat met zijn hand voor zijn mond. Face-to-face kan de coach hier veel beter op aanhaken en verstaan ze elkaar in ieder geval nog."

Terug in depressie, maar fysieke behandeling niet mogelijk

"Mijn vrouw heeft het de afgelopen maanden moeten doen met digitaal contact. Dat heeft haar zeker geen goed gedaan. Ze komt net uit een jarenlange depressie na haar moeders overlijden gekropen - neus weer helemaal op standje positief - en nu is ze door alle stress rond corona weer half terug ingedrukt. Juist in de afgelopen periode was ze gebaat geweest bij face-to-facebehandeling en thuisbezoeken, maar dat was door de coronamaatregelen helaas niet mogelijk. Maar in die periode werd wel duidelijk dat digitaal contact totaal geen vervanging is voor echt contact."

Patiënten voeren toneelstukje op tijdens videobellen

"Mijn buurvrouw doet niet eens aan beeldbellen, die voert gewoon een gesprek via de telefoon omdat ze niet weet hoe ze moet beeldbellen. Ze moet een hele berg formulieren inbellen, waar ik haar mee moet helpen omdat ze het niet snapt. Ik zie gewoon dat ze tijdens het bellen een toneelstukje opvoert, doet alsof alles prima gaat. Maar dat gaat het dus niet. Ze grijpt zich vast aan corona om maar niks te hoeven en zit weer hele dagen binnen. Geen therapie, niet naar fysiotherapie, boodschappen thuis laten bezorgen, niet naar de kapper. Gewoon weer helemaal niks, net als voor haar behandeling voor pleinvrees."

Beeldbellen niet geschikt voor de 'diepere laag'

"Onze psychologenpraktijk is een aantal weken dicht geweest voor cliënten. We hebben contacten met cliënten via beeldbellen gedaan. Een prima manier om even af te stemmen en wat situaties te bespreken. Sommige cliënten wilden geen contact via beeldbellen en andere hadden geen goed werkende computer. Beeldbellen is zeker niet de manier om de laag 'eronder' te behandelen. En daar werken we meestal in de behandeling mee. Hoe dan ook, er zit een scherm tussen, je ziet maar een klein deel van iemand, het contact is te klinisch. Ik ben dan ook zeer blij dat ik sinds een paar weken mijn cliënten weer ontmoet. En mijn cliënten zéker ook."

