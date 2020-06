Door de versoepelde reisadviezen binnen Europa start de luchtvaartsector vanaf 15 juni langzaam weer op. Er zullen meer mensen naar de luchthavens komen en meer (vakantie)vluchten naar het buitenland gaan. Ben jij werkzaam in de luchtvaart? Wij zijn benieuwd hoe jij het opstarten van de sector ervaart.

Ben jij bijvoorbeeld piloot of steward/stewardess? Maak jij je zorgen dat je binnenkort met veel verschillende mensen in het vliegtuig stapt, of juist helemaal niet? Of werk je op Schiphol? Wat vind jij er dan van dat er meer mensen naar de luchthaven komen? En welke maatregelen worden er genomen?

Laat in een reactie op ons discussieplatform NUjij weten wat voor werk je precies doet en wat je van het opstarten van de luchtvaart vindt. Heb jij zorgen of juist niet? Deel je verhaal.