In de NUjij-reacties onder ons artikel van woensdag over de schuldigverklaring van Gökmen T. ontstond een discussie over het fenomeen 'herbeoordeling'. Dit houdt in dat iemand met een levenslange gevangenisstraf na 25 jaar de koning om gratie kan vragen. Veel lezers vroegen zich af waarom de koning hierover beslist.

Hoewel de koning de eindbeslissing neemt over het verlenen van gratie, is dat eigenlijk een symbolische rol. Zo ondertekent de koning ook wetten en leest hij elk jaar de troonrede voor zonder dat hij betrokken is bij de inhoud.

In het geval van een herbeoordeling volgt de koning altijd het advies van de minister van Rechtsbescherming, het Openbaar Ministerie, en de rechter die de straf heeft opgelegd. Op basis daarvan volgt dan het definitieve oordeel.

De mogelijkheid tot herbeoordeling bestaat door een aantal nationale en internationale rechterlijke uitspraken. Hierin werd geoordeeld dat levenslanggestraften een perspectief op vrijlating en een mogelijkheid van herbeoordeling moeten hebben.

