Door de coronacrisis is het (nog) niet mogelijk om naar de sportschool te gaan of te sporten in team- en wedstrijdverband. Sommigen stoften daarom hun hardloopschoenen af of haalden de racefiets weer uit de schuur, maar niet voor iedereen is het makkelijk om actief te blijven. Wij zijn benieuwd of jij bent blijven sporten in coronatijd of dat je het nu lastiger vindt om in beweging te komen.

Op ons reactieplatform NUjij is daarom de stelling van de week:

Klik in de app op de afbeelding om te stemmen op de stelling.

Kun je niet wachten tot de sportscholen weer opengaan zodat je de coronakilo's eraf kunt trainen of ben je thuis blijven sporten? We horen graag in een reactie of jij het moeilijk vindt om tijdens de coronacrisis te blijven sporten en waarom. Je kunt op NUjij ook tips geven om thuis fit te blijven.