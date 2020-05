Vorige week kregen alle medewerkers van Twitter te horen dat zij ook na de coronacrisis thuis mogen blijven werken als zij dat willen. Lange tijd was thuiswerken niet de norm, maar door de coronacrisis zien steeds meer bedrijven en werknemers de voordelen ervan in. Wij zijn benieuwd hoe jij tegen het thuiswerken aankijkt.

Op ons reactieplatform NUjij is de stelling van de week daarom:

Klik in de app op de afbeelding om te stemmen op de stelling.

Vind je het prettig dat je meer flexibiliteit hebt en vaker met je familie kan zijn, en zou je dus wel langer thuis willen blijven werken? Of ben je klaar met het online vergaderen en het werken aan de eettafel zonder je collega's om je heen? We horen je ervaringen graag in een reactie.