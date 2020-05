Nederland zit nu zo’n twee maanden in een gedeeltelijke lockdown en daarom zijn mensen nu vooral aan huis gebonden. Een ingrijpende verandering die niet voor iedereen even prettig is. Heb jij in deze periode bijvoorbeeld meer last van lusteloosheid, ben je sneller chagrijnig of juist niet?

We horen graag in een reactie hoe jij je voelt sinds de coronacrisis en waar je dat aan merkt. Je kunt op NUjij ook uitleggen wat je doet aan je psychische gezondheid in deze periode en tips met elkaar uitwisselen.