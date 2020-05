Vorige week vroegen we op ons reactieplatform NUjij naar vragen over de heropening van de basisscholen op 11 mei. De meest gestelde en belangrijkste vragen hebben we voor je verzameld en met hulp van de PO-Raad en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beantwoord.

Waarom delen scholen de lestijd zo verschillend in?

Leerlingen in het basisonderwijs mogen vanaf 11 mei 50 procent onderwijstijd krijgen. Scholen beslissen zelf hoe ze dat precies inrichten. Wel wordt geadviseerd dat leerlingen hele dagen naar school gaan, bijvoorbeeld om de dag en dan afwisselend twee of drie dagen per week om dit zo goed mogelijk met de BSO (buitenschoolse opvang) te laten aansluiten. De reguliere bezetting van een school mag nooit meer dan 50 procent tegelijkertijd zijn.

Wanneer moet je als leraar of leerling thuisblijven en wanneer mag je weer naar school?

Bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en koorts blijf je thuis. Je blijft ook thuis als iemand in het gezin deze klachten heeft. Als je 24 uur klachtenvrij bent, mag je weer naar school. Heb je hooikoortsklachten en heb je dagelijks te maken met een loopneus en niesbuien, dan mag je toch werken. Zorg ervoor dat je werkgever ervan weet en overleg even met de huisarts. Als de klachten veranderen, blijf dan thuis. Mocht uit een test blijken dat je het virus niet hebt, kun je gewoon weer werken.

Zijn scholen aan inspectie onderworpen voordat ze op 11 mei kunnen openen?

Nee. Wel is er een checklist waar scholen aan moeten voldoen.

Ik ben leraar en zit in de risicogroep. Ben ik verplicht op school te werken?

Er wordt aan de hand van de RIVM LCI-richtlijnen bepaald of je medisch kwetsbaar bent. Daarnaast bespreek je dit met je werkgever. Je kunt aangeven dat je voor thuiswerk beschikbaar bent. Mocht je er niet uitkomen, neem contact op met de bedrijfsarts. Premier Mark Rutte heeft benadrukt dat docenten die binnen de risicogroep vallen niet voor de klas hoeven te staan.

Ik ben leraar en zit niet in een risicogroep. Ik werk momenteel liever niet op school. Ben ik verplicht op school te werken?

Van gezonde leerkrachten wordt verwacht dat ze weer aan het werk gaan. Eventuele zorgen kun je met je werkgever bespreken. Wellicht kan je thuiswerken. Kan dat niet omdat er een tekort is aan leraren op school, moet je alsnog komen.

Je kan je zorgen ook met een bedrijfsarts bespreken. Als je er toch voor kiest om (zonder oplossing) niet op te komen dagen op school, dan is er sprake van werkweigering en mag de school je ontslaan.

Ik ben zwanger en werk als lerares. Moet ik ook werken?

Als het niet lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden, kun je bijvoorbeeld vanaf je derde trimester thuiswerken. Je kunt contact opnemen met de bedrijfsarts om vervangend werk te zoeken.

Ik zit als ouder in de risicogroep en ik wil onze kinderen daarom liever thuis houden. Mag dat?

Ook hier wordt aan de hand van de RIVM-richtlijnen bepaald of je medisch kwetsbaar bent. Je kind kan in deze situatie vrijgesteld worden van fysiek onderwijs. Dit gebeurt in overleg met de school. Aan een vrijstelling zitten geen consequenties verbonden, omdat je expliciet toestemming hebt om je kind thuis te houden.

Mijn kind zit in de risicogroep. Moet hij naar school?

Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen om ernstig ziek te worden van COVID-19. Desondanks kunnen er zorgen ontstaan. Kinderen met ernstig overgewicht of suikerziekte lopen bijvoorbeeld wel risico. Je kunt dit het beste met de kinderarts en schoolleiding bespreken.

Zijn er consequenties als ik mijn kind niet naar school wil brengen?

Als er een goede reden is waarom je je kind thuis wil houden (bijvoorbeeld gezondheidsredenen of een gezinslid zit in de risicogroep), dan krijg je vrijstelling. Houd je je kind uit angst thuis, dan hoef je je niet meteen zorgen te maken dat de leerplichtambtenaar voor je deur staat. Rutte heeft gezegd dat deze ouders het gesprek met de school aan moeten gaan.

Wordt er onderwijs georganiseerd voor kinderen die niet naar school kunnen komen?

Fysiek onderwijs heeft momenteel de prioriteit. Daarna komt pas thuisonderwijs. Dit is op basis van de mogelijkheden waarover een school beschikt. Overleg dit dus met de school.

Worden snotterende kinderen en leraren naar huis gestuurd?

Kinderen en leraren die ziek worden, wordt gevraagd thuis te blijven. Mocht het voorkomen dat een leerling of leraar op school ziek wordt, dan wordt aanbevolen ze naar huis te sturen.

Leraren kunnen nu ook getest worden op COVID-19, net als zorgpersoneel. Hoe werkt dit?

Het RIVM heeft een protocol opgemaakt waarin dit wordt uitgelegd. Dat protocol is hier te vinden.

Tot wanneer gelden de maatregelen in het basisonderwijs?

Volgens het protocol van de PO-raad gelden de maatregelen zolang de overige corona maatregelen ook gelden. Wel kunnen het kabinet en het RIVM ervoor kiezen om op een ander moment met nadere instructies voor het basisonderwijs komen, bijvoorbeeld dat leerlingen weer 100 procent onderwijstijd krijgen. Dit wordt iedere drie weken bekeken.