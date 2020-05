Vanaf 11 mei gaan de basisscholen en de kinderopvang aangepast open. We merken dat lezers veel vragen hebben over hoe dit precies in zijn werk gaat. Wij willen die vragen graag voor je beantwoorden. Stel ze hieronder op ons reactieplatform NUjij.

Sinds 16 maart zijn alle scholen in Nederland door de coronamaatregelen gesloten. Kinderen zitten vanaf dat moment thuis.

Waarom de scholen weer open gaan: Kinderen moeten zoveel mogelijk weer volwaardig les krijgen.

De gezondheidsrisico's zijn voor jonge kinderen beperkt.

Klassen worden opgesplitst in kleinere groepen.

Kinderen krijgen de helft van hun lestijd weer les op school, de andere helft thuiswerk.

Leraren krijgen de mogelijkheid om zichzelf te laten testen.

Toch zijn er veel vragen. We willen jullie graag helpen en verzamelen daarom onder dit artikel alle vragen. Is iets onduidelijk, ben je het oneens met de manier waarop scholen of de overheid hiermee omgaan of heb je een vraag over iets anders omtrent dit onderwerp? Laat het dan hier weten. De belangrijkste vragen worden beantwoord in een nieuw artikel.