Als gevolg van het coronavirus zijn veel grenzen gesloten, vluchten geannuleerd en gaan vakanties niet door. Bovendien had nog niet iedereen vóór de crisis in Nederland begon al een vakantie gepland. Boek jij nu alvast een vakantie voor later dit jaar of wacht je het nog even af?

Op ons reactieplatform NUjij is de stelling van de week daarom:

Klik in de app op de afbeelding om te stemmen op de stelling.

Hier kun je uitleggen waarom je wel of geen vakantie boekt en lees je de ervaringen van anderen. We zijn ook benieuwd hoe jij je zomer invult als je niet meer op vakantie gaat of kan. Hoe besteed je de vrije dagen en hoe vul je als gezin de vakantie van de kinderen in?