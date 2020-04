Vrijdag konden bezoekers van NU.nl hun dringende vragen over de aangifte inkomstenbelasting 2019 live via NUjij stellen aan twee belastingexperts van de Belastingdienst en de FNV. We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden over onder meer gezamenlijke aangiften, aanslagen en aftrekbare kosten voor je op een rij.

Ik ben in 2019 gaan samenwonen en snel daarna getrouwd. Kunnen wij het beste gezamenlijk aangifte doen?

Bernard, fiscaal expert bij de Belastingdienst: "Samen aangifte doen is in elk geval veel makkelijker. Let ook even op het fiscale partnerschap. In elk geval vanaf de datum van het huwelijk zijn jullie fiscaal partner, maar omdat jullie al eerder zijn gaan samenwonen, kunnen jullie kiezen om eerder elkaars fiscaal partner te zijn. Die vraag kom je in het aangifteprogramma van de Belastingdienst vanzelf tegen."

Ik woon sinds eind 2019 in het buitenland. Nu komt voor mijn belastingaangifte in Nederland de zorgverzekeringswetheffing in beeld. Ben ik verplicht deze heffing te betalen over mijn inkomsten uit het buitenland?

Tamara, fiscaal expert bij de FNV: "In het jaar van migreren doe je aangifte via het zogenaamde M-biljet. Dit is een type belastingaangifte waarmee je aangifte inkomstenbelasting doet over het jaar van emigratie. Hier kun je aangeven welke periode je in Nederland was en welke periode in het buitenland. Hierin zal je ook moeten aangeven welke inkomsten in welke periode vallen en kun je ze vrijstellen voor de belasting, premie volksverzekeringen en zorgverzekeringswet. Dit biljet is overigens alleen op papier beschikbaar."

Ik ben een beetje geschrokken van mijn aanslag van dit jaar en wil nu graag mijn voorlopige teruggaaf stopzetten. Hoe moet dat?

Bernard: "Als de voorlopige aanslag niet juist is, kun je die wijzigen. Via de website van de Belastingdienst is dit simpel te doen."

Ik ben gepensioneerd en woonde heel 2019 in het buitenland. Ik betaal over mijn AOW en pensioen belasting in Nederland. Moet ik dan ook aangifte doen? Ik heb nog niks van de Belastingdienst gehoord.

Tamara: "Als je geen brief hebt gehad van de Belastingdienst dan ben je niet verplicht aangifte te doen. Zijn de regels inzake de heffingskortingen veranderd, dan kan het wel verstandig zijn om aangifte te doen. Als je over een DigiD beschikt, kan dat via de digitale versie van het aangifteprogramma voor buitenlands belastingplichtigen. Die kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Beschik je niet over een DigiD, dan kun je via de Belastingdienst alsnog een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen om dit te doen."

Bij periodieke giften wordt gezegd dat je die volledig kunt aftrekken. Maar ik krijg ook gewone giften waarvoor het drempelbedrag geldt, heb ik dan nog voordeel uit die periodieke gift?

Tamara: "Bij aftrek van giften wordt inderdaad een onderscheid gemaakt in 'gewone' en 'periodieke' giften. Voor de laatste geldt geen drempel. Dit kan naast een 'gewone' gift bestaan."

Ik heb in 2019 een huis gekocht. Van het bedrag dat ik maandelijks betaal krijg ik ongeveer 100 euro terug. Dit heb ik niet maandelijks teruggekregen van de belasting, hoe voer ik dit bij mijn aangifte in?

Bernard: Als je een aangifte invult, dan vul je in dat je een eigen woning hebt en eigenwoningrente hebt betaald. Als je alle vragen hebt beantwoord, kan je zien wat het resultaat is. In jouw geval zal je, als het goed is, geld terug krijgen.

Ik maak gebruik van een gezamenlijke aangifte voor inkomstenbelasting 2019. Ik heb aan aanslag opgelegd gekregen en bij mijn vrouw blijft een bedrag ongebruikt. Waarom wordt dit bedrag niet in mindering gebracht op mijn aanslag terwijl we gezamenlijk aangifte doen?

Tamara: "Heffingskortingen zijn niet overdraagbaar. Het overgebleven deel van je vrouw kan niet worden overgeheveld naar jou. Dit kan alleen als er sprake is van inkomensbestanddelen die verdeeld kunnen worden (denk aan inkomen uit sparen en beleggen). Dit kun je verdelen naar je vrouw om zo het onbenutte deel van haar heffingskorting te gebruiken. Is hier geen sprake van, dan is het helaas niet anders dan dat u schetst."

Ik heb een btw-nummer moeten aanvragen om te kunnen werken bij het bedrijf dat ik werk. Moet ik nu als ondernemer aangifte over 2019 doen?

Tamara: "Als iemand ondernemer is voor de omzetbelasting, betekent dit niet dat iemand ook automatisch ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst kun je checken of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting."

Ik ben ZZP’er en heb met klanten gedineerd/geluncht en ben ook voor mijn werk in het buitenland verbleven. Waar geef ik dit op in mijn aangifte over 2019?

Tamara: "Horeca en verblijfskosten zijn in de inkomstenbelasting maar beperkt aftrekbaar. Er zijn twee opties: er is een drempel van 4.700 euro, óf je kunt van de gemaakte kosten 80% in aftrek brengen."

Ik heb een eigen woning en ben gescheiden. Tot een paar jaar terug ontving ik altijd geld terug na mijn aangifte. Nu helaas niet meer en moet ik zelfs geld terugbetalen. Heeft dit te maken met gewijzigde belastingregels?

Bernard: "Er kunnen veel redenen zijn waarom je nu na het doen van je aangifte inkomstenbelasting moet bijbetalen. Ik noem er een aantal: je betaalde hypotheekrente is lager geworden (omdat je een lagere schuld hebt of een lager rentepercentage), je betaalt geen alimentatie meer, het inkomen is gestegen, of je hebt een kind dat inmiddels twaalf jaar of ouder is waardoor je geen recht meer hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De oorzaak kan dus heel divers zijn."