Vorige week vroegen we op ons reactieplatform NUjij naar ervaringen en vragen over afgelaste reizen en vliegvouchers. De meest gestelde en belangrijkste vragen hebben we voor je verzameld en voorgelegd aan Saskia Bierling, van ACM ConsuWijzer.

Ik krijg alleen een voucher aangeboden in plaats van geld terug. Mag dat? En móet ik de voucher accepteren?

"Wettelijk gezien heb je recht op je geld terug, maar in plaats daarvan kan een vervoersmaatschappij je ook een voucher aanbieden. Deze hoef je niet te accepteren, maar dit kan wel een goede oplossing zijn. De precieze voorwaarden van deze vouchers verschillen per maatschappij, dus lees deze goed door."

Mijn voucher is maar één jaar geldig. Krijg ik na die tijd mijn geld terug, of vervalt mijn ticket?

"Als je een voucher hebt geaccepteerd maar je wil toch niet op een andere reis gaan, krijg je alsnog je geld terug voor het einde van dat jaar. Als je je geld eerder terug wil krijgen, kan je vanaf zes maanden na het ontvangen van de voucher je geld terugvragen."

Mijn luchtvaartmaatschappij annuleerde mijn vlucht en wil me geen schadevergoeding geven omdat het een buitengewone omstandigheid is. Wat moet ik doen?

"Als je vlucht wordt gecanceld heb je alleen recht op terugbetaling van je ticketprijs of een alternatieve vlucht. Dat het een 'buitengewone omstandigheid' is betekent alleen dat de luchtvaartmaatschappij je geen aanvullende schadevergoeding (voor bijvoorbeeld inentingen of een visum) hoeft te betalen bovenop de ticketprijs of de voucher."

Ik moet binnenkort betalen voor mijn reis, maar ik zie het niet meer zitten. Moet ik wachten tot de maatschappij de reis annuleert, of kan ik kosteloos zelf annuleren?

"Als je zelf je reis annuleert, zitten daar meestal annuleringskosten aan vast. Hoe langer je hiermee wacht, hoe duurder dit wordt.

"Als je bij je reisaanbieder kan aantonen dat de situatie op je reisbestemming dusdanig erg is dat je vakantie niet door kan gaan, kan je je reis kosteloos annuleren. Ook als je al een deel van je reis hebt betaald. Bijvoorbeeld als alles dicht is door het coronavirus, of als het er niet meer veilig is."

"Als er een negatief reisadvies is gegeven, kan je dat ook gebruiken als onderbouwing. Je kan ook afwachten of je reisaanbieder de reis zelf annuleert. Dan hoef je niets aan te tonen, en krijg je je geld terug."

Wat als de aanbieder van mijn voucher failliet gaat? Krijg ik dan nog wel mijn geld terug?

"Als je reisaanbieder bij het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators of de Stichting Garantiefonds Reisgelden zit, betalen zij de waarde van de voucher aan je terug."

"Als de aanbieder bij een ander garantiefonds zit, moet je de voorwaarden op je voucher goed bekijken. Als je je geld terug hebt gevraagd in plaats van een voucher en je reisaanbieder gaat failliet voordat je je geld terug hebt, dekt het garantiefonds dit niet altijd."

Kort na aankomst op onze vakantiebestemming werden we teruggestuurd naar Nederland. Kunnen wij geld terugkrijgen?

"Ja. Als je pakketreis niet afgemaakt kon worden doordat je terug moest naar Nederland, kan je de geannuleerde vakantiedagen claimen bij de reisorganisator. Deze vergoeding zal waarschijnlijk ook in vouchertegoed worden uitgekeerd. Als het niet om een pakketreis gaat, kan je reisverzekering misschien helpen."

Wat moet ik doen als ik geen contact krijg met mijn vliegmaatschappij/aanbieder? Ik word weggedrukt of opgehangen.

"Het is momenteel erg druk bij luchtvaartmaatschappijen en reisaanbieders, dus het kan langer duren dan normaal om contact met iemand te krijgen. In veel gevallen ontvang je een mail met informatie over hoe je je claim digitaal kan indienen. Het is handiger om dit digitaal of schriftelijk te doen en niet telefonisch."

"Er geldt een verjaringstermijn van twee jaar om je claim veilig te stellen. Deze termijn wordt steeds gestopt en gaat opnieuw lopen als je schriftelijk een claim indient."