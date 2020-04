Door de coronacrisis worden steeds meer vluchten geschrapt en pakketreizen gecanceld. We merken dat veel lezers vragen hebben over wat dit voor hun situatie betekent. Stel ze hieronder op ons reactieplatform NUjij.

Het wereldwijde vliegverkeer is halverwege maart in elkaar gestort door maatregelen van nationale overheden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Veel consumenten kregen een voucher nadat hun vlucht werd geannuleerd, maar hier kwamen veel klachten over binnen. Voor veel Nederlanders zorgt dit voor onduidelijkheid over hun geplande reizen.

We willen jullie graag helpen en verzamelen daarom onder dit artikel alle vragen. Vind je iets onduidelijk, ben je het niet eens met de geboden oplossing of heb je een vraag over de communicatie met de vliegmaatschappij? Laat het dan hier weten. De belangrijkste vragen worden beantwoord in een nieuw artikel.