Vorige week vroegen we op reactieplatform NUjij of er nog brandende vragen onder scholieren waren over de afgelaste eindexamens. De belangrijkste vragen hebben we voor jullie op een rijtje gezet. Annabel van Gestel, hoofdredacteur van scholieren.com, geeft antwoord.

Wat betekenen de afgelaste landelijke examens voor mijn eindcijfer?

"De cijfers die je voor je schoolexamens gehaald hebt, tellen als eindcijfer. De slagingseisen blijven grotendeels dezelfde. Deze eisen zijn per niveau verschillend en erg uitgebreid. Deze kun je terugvinden op de website van de rijksoverheid."

Krijg ik gewoon een diploma?

"Natuurlijk. Als je voldoet aan de slagingseisen, ontvang je een volwaardig diploma. Je kunt hiermee gewoon beginnen aan een opleiding op het mbo, hbo of de universiteit."

Mag de school nog klassikaal schoolexamens afnemen?

"De scholen zijn inderdaad open voor eindexamenkandidaten. Dat betekent dat schoolexamens op school afgenomen mogen worden. Scholen worden echter wel gevraagd om de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand af te nemen. Als de toetsen toch op school plaats moeten vinden, dan moeten daarbij wel de maatregelen in acht worden genomen."

Wanneer worden de uitslagen van de schoolexamens bekendgemaakt?

"Dat verschilt per school. De ene scholier is al helemaal klaar met de schoolexamens en weet dus misschien al of hij geslaagd is, de ander moet nog aan de bak en weet het pas over een aantal weken. 4 juni is in ieder geval uitgeroepen als landelijke slaagdag, dus dan is er toch nog een officieel moment waarop de vlag uitgehangen kan worden. We willen dat geslaagde scholieren tijdens deze omstandigheden nog steeds een dag hebben waarop ze hun harde werk kunnen vieren."

Hoe werkt de nieuwe zak-slaagregeling en zijn er nog herkansingen?

"Leerlingen mogen twee vakken ophalen met een speciale herkansingstoets, de zogenaamde 'resultaatverbeteringstoets'. Deze telt voor 50 procent mee met het eindcijfer. Mocht het herkansingscijfer lager uitvallen, dan telt hij niet. Deze herkansingen vinden plaats na 4 juni. Normaal mag een leerling één herkansing na het eindexamen doen, maar door de speciale omstandigheden is gekozen voor twee."

Veel meeloopdagen zijn afgelast, hoe kan ik me het beste oriënteren?

"De deadline om je in te schrijven voor een studie is verlengd naar 1 juni, dus je hebt langer de tijd om je te kunnen oriënteren. Om je te helpen hebben wij op onze website meerdere keren per week live Q&A-sessies met studenten van uiteenlopende opleidingen. Ze vertellen alles over hun studie en scholieren die geïnteresseerd zijn, kunnen via een live chat vragen stellen. Op onze website is een agenda te zien met alle geplande sessies."