Donderdag werd bekendgemaakt dat leraren in het voortgezet onderwijs een salarisverhoging van 2,75 procent krijgen. Op ons reactieplatform NUjij reageerden veel docenten positief, maar volgens hen is dit geen oplossing voor het echte probleem: de werkdruk.

Lezer e_v_aaeffc is docent Latijn en KCV op een school in Noord-Brabant. Hij is tevreden over het stijgen van zijn salaris, maar hij heeft wel wat kanttekeningen:

"Ik vind dit als docent een nette loonsverhoging. Of eigenlijk: aanpassing aan het gestegen prijspeil, want meer is het niet. Het grote probleem zit voor de meeste docenten echter niet in het salaris, maar in de werkdruk.

Als die lichter zou worden zouden veel docenten bijvoorbeeld 100 procent in plaats van 80 procent gaan werken en ook meteen een veel grotere stijging in de beloning realiseren. Op dit moment werkt bijna niemand voltijd (bij ons op school 3 van de 35 docenten)."

Tussenuren en pauzes zitten helemaal vol

Op de reacties over de hoge werkdruk reageerden veel NUjij’ers verrast: "Kan je al dat extra werk niet in de vele tussenuren of pauzes doen?" Die uren zijn al volgeboekt, vertelt lezer Alison:

"Tussenuren heb ik niet. Na mijn lessen moet ik vaak vergaderen, leerlingen helpen die extra uitleg nodig hebben, toetsen en nieuwe onderwijsmaterialen maken (die zijn er niet kant en klaar), lessen voorbereiden, nakijken, mentorzaken, profielkeuze begeleiden, onderwijsvernieuwingen mee vormgeven, bijscholen etcetera.

De pauzes zijn twee keer twintig minuten en meestal worden die besteed aan overleg met collega's of leerlingen.

Ik heb vijftien jaar bij multinationals gewerkt voor ik de overstap naar het onderwijs maakte. Ik lach me gek als mensen zeggen dat er in het bedrijfsleven zoveel harder wordt gewerkt."

Bedrijfsleven lonkt met hoger salaris én lagere werkdruk

Lezer en docent Jorden kan zich hierin vinden; veel mensen kiezen volgens hem voor het bedrijfsleven vanwege de lagere werkdruk en het hogere salaris.

"In het bedrijfsleven is meer te verdienen en zoals laatst een jonge oud-collega vertelde: Ik kan weer ademen en rijd niet constant mee met een rijdende trein.

Daarnaast is onze beroepsgroep tegenwoordig niet aantrekkelijk voor HBO'ers en WO'ers: de doorgroeimogelijkheden zijn sterk beperkt en dat is in de huidige tijd belangrijk geworden. Maar als je er vrede mee hebt voor altijd docent te zijn, de klas onder controle hebt en goede lessen verzorgt dan is docent een mooie job."

Werkdruk hoger geworden door coronacrisis

Voor veel docenten is de salarisverhoging zeer welkom, zeker nu de werkdruk nog meer opgeschroefd wordt door de coronacrisis. Volgens docent Els_van_Franeker klinkt thuiswerken leuk, maar is online lesgeven veel zwaarder dan 'gewoon' voor de klas staan.

"Sommige mensen denken wellicht dat docenten nu de hele dag Netflixen, maar ik ben op dit moment niet de gebruikelijke gemiddelde veertig minuten voorbereiding kwijt per les, maar voor één online les twee à drie uur. Dat is exclusief het nakijkwerk voor opdrachten en de vele mails (40 à 50 per dag) met vragen.

Vreemd dat er blijkbaar wel steeds meer van leraren verlangd kan worden, maar dat telkens wanneer de cao ter sprake komt toch op subtiele wijze onze vakanties weer even naar voren gebracht worden."

Wij hebben geverifieerd dat alle geciteerde lezers werkzaam zijn als leerkracht.