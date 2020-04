Ondernemers en zzp'ers die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, krijgen uitstel van diverse soorten belasting. Op reactieplatform NUjij klinkt kritiek op deze regeling. Ben jij ondernemer of zzp'er? Deel jouw ervaring.

In het kort komt het erop neer dat ondernemers tussen 1 maart en 19 juni uitstel krijgen van veel belastingen zodat de financiële problemen als gevolg van het coronavirus niet nog groter worden.

Er zijn enthousiaste reacties op de verruiming van deze regeling, maar er klinkt op NUjij ook kritiek. Ondernemers vragen zich af hoe ze die 3,5 maand aan belastingen eind juni ineens moeten ophoesten als ze de komende maanden niet of nauwelijks inkomsten hebben.

We zijn op zoek naar ondernemers of zzp'ers die hun visie op en ervaring met deze regeling willen delen. Vertel jouw verhaal in een reactie op NUjij.