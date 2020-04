Nederlanders met psychische klachten lopen tijdens de coronacrisis tegen extra problemen aan, bleek eerder deze week uit onderzoek. Op reactieplatform NUjij lieten patiënten en therapeuten weten hoe zij deze periode doorkomen en gaven zo meer achtergrond bij de cijfers uit het onderzoek. We lichten er een paar voor je uit.

Emily: 'Ik mag mijn therapeute mailen als de angst toeneemt'

"Ik ben echt blij met mijn therapeute in deze tijd", begint Emily haar verhaal. Ze is onder behandeling vanwege trauma, depressie en angst. Emily's afspraken gaan ondanks het coronavirus nog wel door.

"We zitten tijdens de behandeling 1,5 meter uit elkaar. Ook mag ik tussendoor mailen als de angst toeneemt. Normaal heb ik voldoende aan de gesprekken eens in de twee weken. Mijn angsten nemen nu toe en ik heb er echt veel last van dat ik de deur niet uit kan."

De therapievorm van Emily is wel aangepast door de huidige situatie. "We praten nu alleen. Ik ben vooral bang dat het harde werk aan mijn herstel de afgelopen maanden voor niets is geweest, maar ik ben allang blij dat ik mijn verhaal kwijt kan."

Emily heeft nog een tip voor anderen: "Ga niet uit van je normale leefschema, maar maak een aangepast schema. Blijf dit aanpassen tot het goed voelt en geef jezelf tijd om te wennen."

René: 'Deze situatie brengt me volledig uit balans'

Voor René, momenteel in behandeling bij een instantie voor verslavingszorg, is dit ook een lastige tijd. "Ik ben arbeidsongeschikt en heb last van veel spanning en stress. Door mijn hobby, bierbrouwen, ging ik veel drinken", legt hij uit.

"In het normale leven kan ik me net staande houden met mijn psychische klachten." Nu werkt de vrouw van René thuis en helpt hij zijn dochter met haar schoolwerk. "Normaal gesproken was ik overdag alleen, maar nu heb je continu interactie. Het brengt me volledig uit balans. Ik kan de hele dag wel janken."

Zijn behandeling gaat de goede kant op, maar hij maakt zich ook zorgen om andere gezinnen met iemand met psychische problemen: "Trek op tijd aan de bel als je het niet meer trekt."

Alternatieve behandelingen bij de ggz: 'Je mist non-verbale gebaren'

NUjij'er Mindy werkt bij een ggz-instelling en herkent de verhalen van Emily en René. "Het is erg frustrerend. Bij de mensen die al bijna klaar waren met hun behandeling en waarmee het goed gaat, is telefonisch contact geen probleem", aldus Mindy.

Ze ziet vooral problemen bij (video)bellen met patiënten waarmee het minder goed gaat of die nu instromen. "Als het al werkt, is het niet hetzelfde als face-to-facecontact. Je mist veel non-verbale signalen. Bovendien zijn kinderen en partners vaak thuis. Mensen kunnen dus niet helemaal vrijuit praten of worden afgeleid."

Ook psychiatrisch verpleegkundige Maarten ziet problemen ontstaan: "Je ziet mensen vereenzamen of het goede pad waar ze op zaten kwijtraken. De dagbesteding, hun houvast, is in één keer weggevallen."

Maarten maakt met de instelling waar hij werkt per cliënt de afweging of een bezoek strikt noodzakelijk is. Alleen dan gaat hij langs.

"Als ik cliënten bezoek, probeer ik zoveel mogelijk naar buiten te gaan. Ik zorg dat ik bovenwinds loop en probeer afstand te bewaren. Ik kan helaas niet de zorg leveren die ik wil, maar op dit moment kan het gewoon niet anders."

De volledige namen van de geïnterviewden zijn bij de redactie bekend.