NUjij is terug

Zo’n anderhalf jaar geleden stopten we met NUjij, omdat we meer focus wilden op relevante bijdragen met tips, foto’s en video’s en zagen we dat de discussie steeds meer plaatsvond op social media. We komen nu op dit besluit terug, omdat we een manier hebben gevonden waarbij de reacties meer passen bij NU.nl en ze iets toevoegen voor onze lezers.

Bij het nieuwe NUjij gelden duidelijke regels en zullen onze redacteuren erop toezien dat gesprekken iets bijdragen.

Ook meepraten? Meld je hier aan.