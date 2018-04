NUjij - Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen? Raadpleeg de huisregels of mail je vraag naar NUjij@nu.nl.

Hoe maak ik een NUjij-account aan?

Aanmelden voor NUjij kan onder dit artikel.

Waarom verschijnt mijn reactie niet?

Soms zal een reactie niet direct online verschijnen. Het bericht is dan automatisch naar onze redactie gestuurd ter controle omdat er specifieke woorden zijn gebruikt. Mocht er niets met jouw bericht aan de hand zijn, dan komt hij zo snel mogelijk weer online te staan.

Waarom is mijn reactie verwijderd?

Als je één van de regels overtreedt zal je reactie altijd verwijderd worden. Ook verwijderen we soms berichten om redenen buiten de regels om, bijvoorbeeld wanneer de reactie een negatieve invloed heeft op de discussie.

Waarom ben ik verbannen?

Als je de regels overtreedt zal je account soms tijdelijk worden uitgeschakeld. Bij herhaaldelijk overtreden van de regels of ernstige overtredingen gaan we over tot een permanente ban. Over een ban kan nooit gecorrespondeerd worden met de redactie.

Een gebruiker valt mij lastig: wat moet ik doen?

Als je wordt lastiggevallen door een andere gebruiker, opmerkt dat iemand anders wordt lastiggevallen, of dat er andere problemen zijn, kan je een reactie of gebruiker melden bij de redactie via het ‘vlaggetje’.

Kan ik een gebruiker blokkeren?

Wanneer je de reacties van een gebruiker liever niet ziet kan je het account altijd blokkeren. Dit door op de naam de gebruiker te klikken, en vervolgens op ‘gebruiker blokkeren’ te klikken.

Ik heb een idee of suggestie voor NUjij. Waar kan ik dit kwijt?



Tips om ons platform beter te maken zijn altijd welkom! Je kan onze redactie bereiken via NUjij@nu.nl.