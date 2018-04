NUjij - Huisregels

Dit willen we graag.

Zo zien we onze gebruikers het liefst!

Je bent respectvol naar elkaar.

Je bekritiseert elkaars ideeën, niet elkaars persoon.

Je bespreekt de inhoud van het nieuws.

Je staat open voor elkaars ideeën en visies.

Je schrijft in het Nederlands.

Je rapporteert ongepast gedrag.

Je volgt de regels.

Dit willen we niet.

Om in onze missie te slagen hebben we strikte regels opgesteld waaraan alle NUjij-gebruikers zich moeten houden. Soms zullen we ook berichten verwijderen om redenen buiten onderstaande regels om.

Je maakt je niet schuldig aan laster, belediging of intimidatie.

Haatdragende berichten of berichten met belediging op bijvoorbeeld basis van geslacht, ras, klasse, etniciteit, herkomst, religie, sekse of geaardheid worden verwijderd.

Je schendt de Nederlandse wet niet.

Denk hierbij aan berichten die oproepen tot geweld of berichten die de privacy van andere mensen schenden. Je roept ook niet op tot de dood van individuen of groepen.

Je maakt geen reclame.

NUjij is niet de plek voor het promoten van diensten, producten of bedrijven. Waar relevant kan een product in een inhoudelijk discussie worden genoemd.

Je scheldt niet.

Het gebruik van scheldwoorden is verboden. Zowel naar andere gebruikers als naar personen uit artikelen op NU.nl. Laten we het vriendelijk houden!

Je plaatst geen irrelevante commentaren.

Alle reacties onder een artikel moeten gaan over het onderwerp uit het artikel tenzij anders aangegeven door de redactie. Ook is het niet toegestaan om dezelfde reactie meerdere keren te plaatsen.

Je maakt geen nieuw account aan bij een ban.

Accounts die na een ban zijn aangemaakt worden eveneens verwijderd.

Je maakt je niet schuldig aan ander ongewenst gedrag.

Zoals bedreigen, het tonen van pornografie, het verspreiden van onwaarheden, je voordoen als iemand anders spam, stalken, pesten, het schenden van auteursrechten, etc.

Als je bovenstaande regels overtreedt zal je reactie altijd verwijderd worden en zal je account soms tijdelijk worden uitgeschakeld. Je krijgt hiervan een melding. Bij herhaaldelijk overtreden van de regels of ernstige overtredingen gaan we over tot een permanente ban.

Het is aan de redactie om te bepalen of de uitlatingen van een gebruiker schadelijk zijn voor de sfeer. Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op de discussie - zonder dat er specifieke regels worden overtreden - dan is de redactie alsnog bevoegd om de toegang van een gebruiker te ontzeggen.

Over een ban kan nooit gecorrespondeerd worden met de redactie.

Controle, verwijderen en blokkade.

Soms zal een reactie niet direct online verschijnen. Het bericht is dan automatisch naar onze redactie gestuurd ter controle omdat er specifieke woorden zijn gebruikt. Dit doen we om te voorkomen dat berichten die de regels overtreden - bijvoorbeeld wanneer er kwetsende taal is gebruikt - toch enige tijd te zien zijn. Mocht er niets met jouw bericht aan de hand zijn, komt hij zo snel mogelijk online te staan.

Anderen rapporteren en contact met de redactie.

Als je wordt lastiggevallen door een andere gebruiker, opmerkt dat iemand anders wordt lastiggevallen, of dat er andere problemen zijn, kan je een reactie of gebruiker melden bij de redactie via het ‘vlaggetje’.

Je kan ook via nujij@nu.nl contact opnemen met de redactie.

Privacybeleid

Om NUjij te gebruiken moet je inloggen met een Sanoma Account. Lees in ons privacy- en cookiebeleid meer over hoe Sanoma met jouw gegevens omgaat.