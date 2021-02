Volgende maand vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. NU.nl doet de komende tijd uitgebreid verslag van de weg naar 17 maart en we doen dat graag samen met jou. Laat ons daarom hieronder weten welke verkiezingsthema's voor jou het belangrijkst zijn.

Daarbij kan je denken aan een thema dat de meeste impact op jouw leven heeft of op Nederland als geheel. Maar je kan ook stemmen op een thema waarvan je gewoon nog meer wil weten.

Op ons reactieplatform NUjij kan je in gesprek gaan over wat de belangrijkste thema's voor deze verkiezingen worden.

Wat gaan we doen?

Onze redactie gaat de komende maanden met jullie thema's aan de slag en helpt jou zo hopelijk bij het maken van een onderbouwde keuze.

Naast deze thema's duiken we de komende tijd in de partijprogramma's, kandidatenlijsten, zullen we de belangrijkste lijsttrekkers interviewen en doen we factchecks van uitspraken van politici. Bovendien zullen we jullie nog vaker vragen mee te denken.

