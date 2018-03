Akkoord over wegenbelasting voor oldtimers

Dat is het gevolg van een akkoord dat staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) heeft gesloten met een aantal brancheverenigingen die de belangen van eigenaren van oldtimers vertegenwoordigen. Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving daarover bij BNR.

De leeftijdsgrens voor belastingvrije benzineauto's gaat naar 40 jaar. Voor benzineauto's ouder dan 26 jaar komt er een zogeheten 'kwarttarief', met een maximum van 120 euro per jaar. Ze mogen dan alleen in de winter niet rijden. Diesels en lpg-auto's zijn uitgezonderd van het kwarttarief.

Overgangstermijn

Verder komt er een overgangstermijn voor personen- en bestelauto's die rijden op benzine, voor motorfietsen, bussen en vrachtauto's ouder dan 26 jaar. Diesels en lpg-auto's krijgen geen overgangsregeling. Wel gaat ook hier de leeftijdsgrens naar 40 jaar.

Overleg over de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers was een opdracht van de Tweede Kamer, die de maatregel uit het regeerakkoord om oldtimers niet langer vrij te stellen van wegenbelasting te ver vond gaan. De Kamer vreest dat veel liefhebbers die op zondag met hun oldtimer een ritje maken gedwongen worden door de hoge kosten hun 'rijdend cultureel erfgoed' te verkopen.

Oud-minister Jan Kees de Jager van Financiën speelde de afgelopen dagen nog een bemiddelende rol in het overleg tussen Weekers en de 'oldtimeralliantie'.

Alternatief

Weekers is verheugd dat er uit het overleg een voor iedereen acceptabel alternatief is gerold. ''Dit is uiteindelijk de meest eenvoudige oplossing binnen de door de Tweede Kamer gestelde voorwaarden, en een die de minste rompslomp betekent voor de rijders.''

De maatregel uit het regeerakkoord moest de schatkist 153 miljoen euro opleveren; het eerste voorstel van de brancheverenigingen zou Weekers 126 miljoen euro per jaar kosten. In de uiteindelijke deal haalt Weekers 125 miljoen op voor de schatkist. De Kamer spreekt donderdag over het oldtimerakkoord.