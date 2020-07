De ideale zomeravond heeft naast een zonnetje en aangename temperatuur niet veel nodig, slechts deze ingrediënten. Daarom hieronder de top zes aanbiedingen uit de folders van deze week.

Arrogant Frog wijnen

Trek op een warme zomeravond een gekoelde fles witte wijn open. De wijnen van Arrogant Frog zijn soepele wijnen met een fruitige smaak. Maa keuze uit Malbec Syrah of de Sauvignon Blanc. Lekker bij de barbecue of een borrel.

Keuze uit Malbec Syrah of de Sauvignon Blanc

Prijs: Van 7,99 voor 5,99 euro

Bekijk hier de folder van Gall&Gall

Aanbieding geldig tot en met zondag

Thriller Verzwegen van Karin Slaughter

Trek je terug op de lounge set met de nieuwe thriller Verzwegen van Karin Slaugther. In dit spannende boek wordt een zaak die opgelost leek toch weer geopend in verband met een reeks nieuwe misdaden. Zie dit boek nog maar eens weg te leggen.

552 pagina's

Prijs: 21,99 euro

Bekijk de folder van Primera

Mesa insectenvanger

De grootste pretbedervers op een zwoele zomeravond zijn zonder twijfel muggen. Zet de Mesa insectenvanger op tafel en je zult er geen last meer van hebben. Dit apparaatje vangt alle insecten in de buurt.

Prijs: Van 9,95 voor 4,99 euro

Bekijk de folder van Dirk

Aanbieding geldig tot en met zaterdag

Weber Bar-B-Kettle houtskoolbarbecue

Een zomeravond is niet compleet zonder een barbecue. Leuk voor een gezellige avond met vrienden of familie. Bak hamburgers of grill een aubergine: op deze Weber Bar-B-Kettle houtskoolbarbecue wordt alles lekker.

Doorsnede: 47 centimeter

Prijs: Van 129,99 voor 89,99 euro

Bekijk hier de folder van Gamma

Aanbieding geldig tot en met zondag

Watermeloen

De watermeloen is het stuk fruit voor een warme zomeravond. Snijd de meloen in stukken om te kunnen afhappen of maak er een lekkere salade van. Zo smaakt watermeloen heel goed in combinatie met feta. Fris en zoet.

Prijs: Van 2,99 voor 1,99 euro

Bekijk de folder van de Albert Heijn

Aanbieding geldig tot en met zondag

Vuurschaal

Buiten de avond afsluiten doe je rondom de vuurschaal. Rooster marshmallows en praat elkaar bij over de avonturen die de afgelopen zomer zijn beleefd. Deze vuurschaal is groot genoeg om de hele avond te kunnen branden.