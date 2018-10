Voor deze herfstdagen kun je maar beter een lekker wijntje in huis hebben om binnen van te genieten, terwijl de regen tegen het raam tikt.

Daarom een selectie van vijf goede herfstwijnen die dit weekend in de aanbieding zijn. Van fris en fruitig tot vol en stevig.

Corte Armano Valpolicella Ripasso Classico Superiore

Een Italiaanse, volle en stevige wijn met smaken van zwoel, rijp fruit en vriendelijke tannines. Deze wijn staat bekend als een prima Valpolicella voor een goede prijs. Lekker bij pasta of een paddenstoelenrisotto. Schenk de wijn in een karaf. Dat maakt deze wijn nog smakelijker, omdat er dan lucht bij de wijn kan komen.

Deze week bij Vomar van 7,99 euro voor 6,49 euro. Ga voor meer wijnen in de aanbieding naar de folder.

Winemaker's Lot Chardonnay

Deze witte wijn van Winemaker’s Lot is een avontuurlijke wijn uit Chili. Droog, fruitig en vol. Perfect om van te genieten als avondwijn, maar extra lekker bij groentencurry's met kokos. Ook heerlijk bij vette vis als zalm of een plateau met pittige kazen.

Deze week bij Albert Heijn twee flessen van 14,38 euro voor 7,19 euro. Bekijk de folder hier.

Domaine Saint Martin Côtes du Rhône – Cuvée Angélique

Wanneer je houdt van een kruidige wijn, zou de bekroonde Domaine Saint Martin Côtes du Rhône zomaar je vaste huiswijn kunnen worden. Door de aroma's van rood fruit en een licht pepertje past deze Franse wijn perfect bij stevige herfstgerechten met vlees en gevogelte.

Deze maand bij HEMA van 6 euro voor 5,10 euro. Koop hier de wijn.

Terra Andina Carmenère

Deze moderne Chileen is een 'easy rider'. Een makkelijke wijn die bij velen in de smaak valt. De smaak van zwarte bessen gecombineerd met gegrilde paprika en zwarte peper is namelijk erg toegankelijk. Heerlijk bij de herfstbarbecue en kruidige gerechten, maar ook smakelijk als borrelwijn voor de donkere avonden.

Deze week bij Gall & Gall van 7,49 euro voor 3,99 euro. Bekijk alle acties hier.

Southern Creek Prestige Shiraz

Als afsluiter een houtgerijpte rode wijn met specerijen, zwart fruit en mokka in het aroma. Deze wijn won dit jaar tijdens de PLMA International Salute to Excellence Awards in de categorie rode wijnen uit de nieuwe wereld. De Southern Creek Prestige Shiraz is een volle en krachtige wijn met rijpe tannines. Lekker voor een borrel aan het einde van de middag of bij een mals stuk vlees, zoals een tournedos met sjalotten en ontbijtkoek.

Bij Aldi voor 4,69 euro blijvend laag geprijsd. Koop hier de wijn.