Op het strand bij het Zeeuwse Westkapelle is zondag een bijzondere vondst gedaan. Een jonge, nog levende zeeschildpad spoelde daar aan.

Dierenambulance Zeeland kreeg een melding van medewerkers van strandtent Bombaai, die de schildpad ontdekten. "We hebben een kratje gepakt en het dier mee naar de zaak genomen", vertelt medewerker Ashley Fliers aan Omroep Zeeland. "We hadden eigenlijk het idee dat hij langzaam dood aan het gaan was, tot een medewerker van de dierenambulance hem oppakte en hij begon te spartelen."

De schildpad is door de dierenambulance naar Reptielenzoo Iguana in Vlissingen gebracht. Het dier heeft zichtbare wondjes, waarschijnlijk opgelopen door een aanvaring met een schip. Bij de reptielenzoo kan de zeeschildpad verder herstellen, zodat het dier straks weer vrij in de zee kan zwemmen.

Zeeschildpadden komen eigenlijk niet voor in de Noordzee, omdat het daar veel te koud voor ze is. De dieren worden normaal gesproken niet noordelijker dan de Middellandse Zee aangetroffen. Zeeschildpadden behoren tot de oudste dieren op aarde en en kunnen soms tot wel 150 jaar worden.