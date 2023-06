Is er sprake van een droogterecord? Het is maar wie je het vraagt

Nederland is op dit moment kurkdroog. Volgens weerdienst Weerplaza evenaren we vandaag zelfs het record van aaneengesloten dagen zonder regen. Het KNMI ziet dat anders. Hoe zit het precies?

Geel gras, schrale grond en sproeiers: het is droog in Nederland. Sinds 13 mei heeft het hier, op een handjevol plekken na, niet geregend. Met die 33 droge dagen op een rij evenaren we volgens Weerplaza vandaag een record. Dat record wordt morgen gebroken.

Het KNMI kijkt daar anders naar: het record wordt vandaag niet geëvenaard. Sterker nog, het meteorologisch instituut acht de kans niet groot dat het record dit jaar gebroken wordt.

Het verschil zit hem in de manier van meten. Weerplaza baseert zich op de regenval bij het meetstation in De Bilt. Daar heeft het inmiddels ruim een maand niet geregend.

"Wij gebruiken dat waarneemstation onder meer omdat het ons oudste station is en we daar bijvoorbeeld ook hittegolven op baseren", zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza. "De Bilt is ruim honderd jaar oud en heeft de langste en betrouwbaarste historische data."

'Meetmethode hangt van toevalligheden aan elkaar'

In De Bilt, op het hoofdkantoor van het KNMI, wordt anders naar de situatie gekeken. Daar kijken ze verder dan alleen de eigen achtertuin. Het KNMI houdt de neerslag bij op dertien stations verspreid over Nederland.

"Als je naar één station kijkt, dan kan het daar toevallig niet regenen, maar in de rest van het land wel. Die manier van meten hangt van toevalligheden aan elkaar en zegt niets over het hele land", zegt klimaatonderzoeker Frank Selten van het KNMI.

Op twee van die dertien meetstations werd vorige week nog een beetje regen gemeten. Daardoor is er van een record geen sprake. "Maar het is natuurlijk uitzonderlijk droog", zegt Selten.

Volgens de onderzoeker hebben we in de afgelopen jaren steeds vaker een reeks droge dagen gezien. "We hebben steeds vaker aaneengesloten dagen met een hogedrukgebied in de buurt, wat tot droogte leidt. Vooral in het voorjaar."