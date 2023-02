NUcheckt: Het 'wonder' van de Turkse stad Erzin is eenvoudig te verklaren

NUcheckt controleert berichten op hun betrouwbaarheid. Dit keer kijken we naar de Turkse stad Erzin, die zo goed als ongeschonden de aardbevingen overleefde. Dat kwam volgens burgemeester Ökkes Elmasoglu doordat onder zijn bewind veilig en aardbevingbestendig is gebouwd. In werkelijkheid speelt de grond waar de stad op staat een veel belangrijkere rol.

Media in binnen- en buitenland noemden het het 'wonder van Erzin'. De stad ligt midden in de zwaar getroffen provincie Hatay, op zo'n 80 kilometer van het epicentrum van de aardbeving.

In de buurt liggen steden als Antiochië, Osmaniye en Iskenderun. Die steden werden bijna compleet vernietigd en hadden veel doden te betreuren. Maar de gebouwen en ongeveer 40.000 inwoners van Erzin bleven zo goed als ongeschonden.

In Erzin was volgens Elmasoglu geen enkel gebouw ingestort en niemand omgekomen. De burgemeester schreef dat in gesprek met de Turkse televisiezender TV5 toe aan zijn beleid. Elmasoglu beweerde dat in zijn regio de afgelopen jaren geen enkel gebouw illegaal neergezet is.

Het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

'Veiligheid niet op het spel gezet voor wat geld'

De burgemeester zette naar eigen zeggen "de veiligheid van mensen niet op het spel om wat geld te verdienen". Daarmee verwees hij naar de beschuldigingen aan het adres van de AKP van president Recep Tayyip Erdogan. Burgemeesters van die partij zouden meer bezig zijn met zichzelf en hun vrienden te verrijken dan het in acht nemen van de bouwregels.

Elmasoglu is lid van de CHP, de Republikeinse Volkspartij. Die is met 134 zetels in het parlement de grootste partij die oppositie voert tegen Erdogans AKP. De boodschap was duidelijk: Erdogan en zijn partij lappen de bouwregels aan hun laars, andere partijen hebben wél oog voor de veiligheid van burgers.

Erzin gebouwd op stevige rotsgrond

Vrij snel na de succesclaim van Elmasoglu kwamen er wetenschappers naar voren die een andere verklaring hadden. "De grond is de voornaamste reden dat we geen schade hebben", zei de vooraanstaande geoloog Ömer Emre. Hij onderzoekt al veertig jaar de breuklijnen in de regio.

Erzin is gebouwd op rotsgrond, die minder vatbaar is voor harde schokken. Bij een aardbeving vangt die grond de schokken op. Andere steden in de omgeving liggen lager en zijn gebouwd op zandgrond. "Bij een aardbeving beweegt deze grond als een soort golf. Het maakt die steden heel kwetsbaar", legde Emre uit aan The New York Times.

Een andere geoloog, Okan Tüysüz, wees erop dat Erzin weliswaar in de buurt van enkele breuklijnen ligt, maar niet erop. "De Amanos (tegenwoordig het Nurgebergte genoemd, red.) ligt tussen de breuklijnen in. De grond zal daar minder heftig hebben geschud." Bevingen worden er wel gevoeld, maar minder heftig dan op de breuklijnen.

0:32 Afspelen knop Dronebeelden tonen breuklijn in Turkije na aardbevingen

Leren van eerdere bevingen

Bouwkundigen wezen er daarnaast op dat Erzin weinig gebouwen heeft die hoger zijn dan vier verdiepingen. Ook staan veel gebouwen los van elkaar. Een gebouw dat (gedeeltelijk) instort, trekt dan geen andere gebouwen met zich mee.

Elmasoglu is pas sinds 2019 burgemeester van Erzin. Veruit de meeste gebouwen in de stad zijn gebouwd voordat hij aan zijn termijn begon. Sommige staan al meer dan zestig jaar overeind, ondanks de vele bevingen in het gebied. De stad heeft al langer leren leven met aardbevingen.

In Erzin pakten mensen het dagelijkse leven snel weer op. Foto: AFP

Conclusie

Van een wonder is in Erzin geen sprake. De stad heeft weinig schade geleden door een combinatie van een solide grond en weinig hoogbouw. Dat er veel minder schade en slachtoffers genoteerd werden, is geen bewijs voor een succesvol beleid van de autoriteiten.