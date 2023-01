NUcheckt: Onbewezen dat Pfizer coronavirus 'muteert' (al zou dat niet gek zijn)

"Ik kan me de zorgen goed voorstellen", zegt Kersten, verbonden aan de Universiteit Leiden, tegen NU.nl. "Stel dat je zo'n virus maakt en het per ongeluk ontsnapt, dan kan het verkeerd aflopen."

De bijzonder hoogleraar vaccinontwikkeling bevestigt dat het niet raar is dat bedrijven in een gecontroleerd lab virussen ontwikkelen. "Onderzoekers willen kijken naar wat er gebeurt met een virus. Dat is eerder ook bij griep en polio gedaan. Bij het coronavirus is het wel heel lastig te doen. Een labvirus is altijd anders dan een wild virus. Ik zou niet weten hoe je dat in het lab kunt simuleren. Ik vraag mij af hoeveel zin dat zou hebben, maar het gebeurt ja."

Dat Pfizer bewust het virus wil laten rondgaan om daar vaccins op te verkopen, verwijst Kersten naar het rijk der fabelen. "Opzet is uitgesloten. Je gaat ook uit van het gezond verstand. Het zou wel een heel domme strategie zijn. Dan zou je een virus rond laten gaan waar jij een vaccin voor hebt, waardoor jij en de mensen die je in het complot betrekt beschermd zijn. En wat dan te denken van je buren, vrienden en verdere familie? Dan schiet je jezelf echt in de voet."