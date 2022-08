NUcheckt Misleidende informatie over bijwerkingen coronavaccin gaat rond

NUcheckt controleert berichten op hun betrouwbaarheid. Dit keer kijken we naar berichten over een Duits corona-onderzoek. Daaruit zou blijken dat veel meer mensen dan gedacht ernstige bijwerkingen krijgen na een prik. Maar dat bericht klopt niet.

Door: NU.nl

Op sociale media wordt een artikel over het corona-onderzoek vaak gedeeld. 1 op de 5.000 gevaccineerden zou ernstige bijwerkingen hebben opgelopen na een prik. Onder mensen die vier prikken hebben gehad, zou dat zelfs 1 op 1.250 zijn, berekenden mensen op Twitter.

Onder ernstige bijwerkingen vallen volgens het Paul-Ehrlich-Institut, vergelijkbaar met het Nederlandse bijwerkingeninstituut Lareb, onder andere levensbedreigende situaties waarvoor iemand naar het ziekenhuis moet.

Waar komt het vandaan?

Het Duitse ministerie van Volksgezondheid plaatste twee weken geleden een tweet waarin die zogenaamde kans van 1 op 5.000 inderdaad werd aangehaald. Het bericht ging snel rond op Twitter en deed flink wat stof opwaaien. "Het middel lijkt wel erger dan de kwaal", aldus een gebruiker.

Alerte twitteraars wezen het ministerie van Volksgezondheid erop dat de informatie misleidend is. Daarna werd de tweet verwijderd en verscheen er een versie die wél klopte.

Verschillende Twitter-gebruikers verwijzen nu naar een artikel van Berliner Zeitung. Maar ook daar is de informatie inmiddels aangepast.

Wat klopt er niet?

Het gaat om 0,2 vermoedelijke ernstige bijwerkingen per 1.000 doses (dus 1.000 prikken) in plaats van per 1.000 personen.

Maakt dat het niet juist erger? Dat is niet te zeggen. Die 0,2 is een onzeker getal omdat het verband tussen een gezondheidsklacht en de prik helemaal niet bevestigd is, meldt het Duitse ministerie van Volksgezondheid.

Iemand kan bijvoorbeeld na vaccinatie hartfalen krijgen, waarna dat als mogelijke zware bijwerking wordt gemeld. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat dit ook echt een bijwerking is. Het zou ook kunnen dat iemand ook hartfalen had gekregen zonder de prik, bijvoorbeeld 'gewoon' door een hartziekte.

Eén persoon kan bovendien meerdere vermoedelijke bijwerkingen melden. Het is dus niet mogelijk deze cijfers om te rekenen naar de kans op een bijwerking per persoon, legt wetenschapsjournalist en medisch bioloog Jop de Vrieze uit op Twitter.

Conclusie

De bewering dat 1 op de 5.000 gevaccineerden ernstige bijwerkingen had, is onjuist. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid heeft namelijk een fout gemaakt in een tweet.

Het ging niet om gevaccineerden, maar om vaccindoses. Het gaat bovendien om vermoedelijke bijwerkingen. Die kunnen dus ook door iets anders dan een prik komen.

Ernstige bijwerkingen treden heel zelden op, benadrukt het Duitse ministerie van Volksgezondheid en ook het RIVM. Bij een groot deel van de mensen treden wel bijwerkingen als koorts, hoofdpijn en moeheid op na vaccinatie met een coronavaccin. Maar die zijn onschuldig en gaan vanzelf over.

