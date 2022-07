Feiten en cijfers Zo veel (meer) mensen overlijden als het heet is

Hitte is niet alleen maar strand, zonnen en gezelligheid. Voor veel mensen vormt de extreme hitte ook een reëel gevaar. Jaarlijks overlijden namelijk honderden mensen aan de gevolgen van de hitte. Maar hoe komt dit? En om hoeveel personen gaat het? NU.nl zoekt het uit in de rubriek Feiten en cijfers.

Door: Dominic Schep

Al langer is duidelijk dat hoge temperaturen direct samenhangen met een verhoogde sterfte. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van statistiekbureau CBS en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Er is sprake van oversterfte als er meer mensen overlijden dan gebruikelijk is voor een bepaalde periode.

Hoeveel mensen per jaar overlijden door hitte hangt af van de duur van de hitte en de hoogte van de temperatuur. Zo leidde een hittegolf in de zomer van 2003 tot een oversterfte van meer dan 70.000 mensen in Europa, terwijl een hittegolf in 2018 nauwelijks extra oversterfte veroorzaakte. Dit kwam waarschijnlijk door een zwaar griepseizoen, waardoor een groot aantal (kwetsbare) personen al was overleden. Dit maakt gelijk duidelijk dat niet alleen de hitte een rol speelt bij de oversterfte, maar dat ook andere factoren meespelen.

Toch is er wel een vuistregel aan te houden voor het verband tussen de hitte en oversterfte. Het CBS berekende eerder dat elke graad stijging van de gemiddelde temperatuur boven het langjarig gemiddelde leidt tot een extra sterfte van zo'n 31 mensen per week.

Mensen met een onderliggende aandoening en ouderen hebben de grootste kans om te overlijden door de hitte. In de week van een hittegolf in 2019 overleden zo'n driehonderd meer tachtigplussers dan tijdens een gemiddelde zomerweek.

Tijdens de hittegolf van augustus 2020 kwamen zo'n 650 Nederlanders om door de hitte, schat het CBS. Ook hierbij ging het met name om tachtigplussers en Nederlanders die gebruikmaken van langdurige zorg.

Het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van hitte neemt in de toekomst toe, onderzocht adviesbureau HKV met het CBS. Het zou in 2050 gaan om gemiddeld vijftienhonderd tot drieduizend mensen per jaar, meer dan nu het geval is. Dat komt door meer hete dagen als gevolg van klimaatopwarming en door vergrijzing, waardoor er meer kwetsbare mensen zullen zijn.

Waarom we na vandaag nog vaker extreme hitte kunnen verwachten

De hitte heeft een grote impact op je gezondheid. Je lichaam zal namelijk harder moeten werken om het lichaam af te koelen. Dat doet het onder meer door te zweten en extra bloed rond te pompen. Het hart moet hiervoor harder werken. Bij gezonde en jongere mensen is dit meestal geen probleem, maar met name ouderen kunnen hier veel last van hebben en zelfs door overlijden.

Een ander gevaar van de hitte is een zogenoemde hitteberoerte. Die kan optreden als je lichaam te warm is geworden door de zon en je lichaam niet meer kan afkoelen. Je kunt dan bleek, klam en zweterig worden en last krijgen van een verhoogde hartslag. Uiteindelijk kun je epileptische aanvallen krijgen en zelfs overlijden. Dit is vaak het geval bij mensen die zich zwaar inspannen als het warm wordt, zoals (top)sporters en mensen die lange tijd buiten werken.

Hoe je kunt overlijden door extreme hitte

Het is daarom niet voor niets dat er een Nationaal Hitteplan is. Daarmee probeert het RIVM mensen te waarschuwen voor de gevolgen van de extreme hitte. Maandag werd het afgekondigd vanwege de hitte van dinsdag. Het is bedoeld om maatregelen te treffen om kwetsbare groepen, zoals ouderen, te beschermen.

