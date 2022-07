NUcheckt Natte handdoek niet gevaarlijk voor honden (maar ook niet nuttig)

NU.nl controleert regelmatig berichten op hun betrouwbaarheid. Dit keer kijken we naar de bewering dat een hond kan overlijden doordat je een natte koude handdoek op zijn rug hebt gelegd. Dat klopt niet: een natte handdoek kan geen kwaad. Maar een nuttige manier om je hond op warme dagen af te koelen, is het ook niet.

Door: Shannon Bakker

Dit bericht verscheen in 2018 voor het eerst op NU.nl. Omdat de bewering nog steeds rondgaat op sociale media, hebben we dit stuk geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd.

Niet alleen mensen hebben het zwaar bij temperaturen boven de 30 graden, ook honden kunnen slecht tegen hitte. En als je ziet dat jouw hond enorm loopt te hijgen, wil je er natuurlijk voor zorgen dat hij het snel weer koeler krijgt.

Het kan een goed plan lijken om dan een natte koude handdoek op de rug van je hond te leggen. Maar volgens berichten op bijvoorbeeld tipsenweetjes.nl en leeshetnu.nl is dit een heel slecht idee. Het zou je hond helemaal niet helpen met afkoelen en het zou zelfs levensgevaarlijk voor hem zijn. Dat laatste blijkt gelukkig onzin.

Waar komt het vandaan?

De waarschuwing is niet nieuw. Ook in de afgelopen jaren werd in de zomer regelmatig gewaarschuwd voor het effect van natte, koude handdoeken. Het is onduidelijk waar deze adviezen precies vandaan komen, maar de oudste berichten dateren uit 2013.

In de berichten van afgelopen maand, van tipsenweetjes.nl en leeshetnu.nl, wordt uitgelegd waarom de natte handdoek zo gevaarlijk zou zijn. Bij hoge temperaturen wordt het bloed van een hond dikker en stroperiger, waardoor het hart moeite heeft met het rondpompen van bloed. Een koude en natte handdoek zou ertoe leiden dat de bloedvaten van de hond vernauwen, wat het voor het hart nog moeilijker maakt om goed te functioneren.

Dit zou ertoe leiden dat organen te weinig bloed ontvangen. En dat zou uiteindelijk de dood van de hond kunnen betekenen.

Bloedvatverhaal is onwaarschijnlijk

Is dit echt een groot risico? En waardoor hebben honden het eigenlijk zo zwaar bij warm weer? Dierenarts Jiske l'Ami, van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, legt uit dat voor een hond normaal gesproken hijgen de belangrijkste manier is om af te koelen.

"Het water op de tong verdampt door de langsstromende lucht en zo koelt de hond af." Ook mensen koelen af door verdamping. Dit doen wij door te zweten. Maar mensen kunnen over hun hele lichaam zweten en honden verdampen vocht alleen via de tong en de slijmvliezen in de mond en de neus. "Daarom kunnen honden veel lastiger hun warmte kwijt en lopen ze een hoger risico op oververhitting."

Maar gelukkig kan je jouw hond wel een beetje helpen met afkoelen. Zo kan een hond ook afkoelen door contact met een koud oppervlak. In theorie zou een natte koude handdoek dus ook verkoelend kunnen werken.

1:00 Afspelen knop Hoelang kan een hond in een warme auto zitten?

Toch wordt handdoek niet aangeraden

L'Ami vertelt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de bloedvaten van de hond vernauwen bij contact met een natte handdoek. Daar hoef je dus niet voor te vrezen. Toch raadt ze niet aan om een natte handdoek op een hond te leggen om het dier af te koelen. "Het gevaar van deze methode is dat het maar heel weinig zin heeft. De handdoek warmt heel snel op tot dezelfde temperatuur als de huid van de hond, de hond koelt dan verder niet af."

L'Ami vertelt dat het daarom beter is om je hond af te koelen met stromend water, zoals het water uit de tuinslang. Zodra het water de warmte van de hond heeft opgenomen, is het water op de huid van de hond alweer vervangen door nieuw koel water. Ook kan je jouw hond door een slootje of een riviertje met stromend water laten lopen. Dit koelt de hond ook af.

Daarnaast is het belangrijk om de hond zoveel mogelijk in de schaduw te houden en altijd fris drinkwater beschikbaar te hebben. En als de hond ernstige verschijnselen van oververhitting vertoont, zoals dufheid of een slecht reactievermogen, dan is het volgens L'Ami belangrijk om de dierenarts te bellen.

