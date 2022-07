NUcheckt: Politieagent niet thuis belaagd door boze boeren met brandend hooi

NUcheckt controleert berichten op hun betrouwbaarheid. Dit keer kijken we naar beelden die rondgaan op sociale media waarop boze boeren een tuin volgooien met hooibalen om die daarna in brand te zetten. Het zou gaan om de woning van een agent die dinsdag betrokken was bij het schietincident tijdens een aanhouding bij het boerenprotest in Heerenveen. Dat klopt niet.

Door: Eimert Pruis

De foto boven dit artikel is ter illustratie. Deze foto is van een eerder boerenprotest, waar bij het gemeentehuis in Apeldoorn strobalen in brand werden gestoken.

Het begon donderdagmiddag allemaal bij beelden die rondgingen op Twitter en andere sociale media (zie hieronder). Een grote tractor met verpakte ronde strobalen staat bij de achtertuin van een woning. De balen rollen de tuin in.

Al snel wordt gesuggereerd op sociale media en ook in communicatieapps als Telegram dat het gaat om de woning van de agent die dinsdagavond schoot op de tractor van een zestienjarige jongen bij diens arrestatie.

Tubantia meldt het even later op zijn website na gesprekken met voorzitters van de politievakbonden. Volgens de bronnen van het dagblad zou het inderdaad gaan om de woning van een agent.

'Dit is van de gekke'

We bellen met de politievakbonden en het is duidelijk dat zij woest zijn om de beelden. "Dit is van de gekke. We treden namens ons allemaal op om de veiligheid en de orde te handhaven, en dan gebeurt dit", zegt Wim Groeneweg, voorzitter van politiebond ACP. "Ik heb zelf de collega gesproken die geschoten heeft. Hij zit helemaal stuk. Wie bekommert zich om hem? Deze boeren hebben bij mij alle credits verspeeld."

Ook Xander Simonis, voorzitter van politievakbond ANPV, is duidelijk. "Dit doe je niet bij ministers en dit doe je niet bij politie. Je mag een mening hebben en protesteren, maar alles binnen de wetten en regels. Dit doe je niet thuis, niet bij kinderen en een gezin. Dit kan niet, dit mag niet, dit is buiten alle proporties", zegt Simonis.

Wel geeft hij toe de beelden zelf niet gezien te hebben, alleen een Twitter-bericht. "Dit komt wel vaker voor, moet ik erbij zeggen. Ik hoor steeds vaker verhalen van collega's die thuis zijn lastiggevallen en zelfs hebben moeten verhuizen."

Politie en vakbonden kunnen beelden niet bevestigen

We vragen de politievakbonden en later ook de politie of ze kunnen bevestigen dat de beelden authentiek zijn. Hebben ze bijvoorbeeld de agent in kwestie gesproken? Dat kunnen ze niet. Bij een volgend telefoongesprek laat Groeneweg van ACP weten dat het allemaal "fake news" is.

"Dit was toch niet bij een van de politiecollega's. Dit kan iedereen zijn. Ze hebben dit bij een willekeurig iemand gedaan, puur om een beeld te scheppen. Het lijkt er sterk op dat het in scène is gezet. Het is nog gekker dan het al was."

Even later bevestigt ook de politie dat er geen agent thuis belaagd is met hooibalen. Ook is er volgens de politie geen brand gesticht in de tuin van een agent, zoals meerdere berichten online meldden. "Dit is absoluut niet waar", zegt een politiewoordvoerder, die weet waar het incident zich heeft afgespeeld, maar dit niet wil delen.

"Er is ook geen enkele aanwijzing van een gerichte actie. Het kan heel goed een ongeval zijn geweest, waarbij de balen van de wagen zijn gerold. Bovendien zijn de beelden zeker een dag oud."

Politieagent mogelijk ondergedoken

Wat op dit moment wel speelt, is dat een agent zou zijn ondergedoken. Een politieagent die aanwezig was bij het schietincident in Heerenveen zou het te veel zijn geworden. De sfeer rond hem werd te grimmig, melden het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

De politie kan, wil en mag dit soort nieuws niet bevestigen. De agent zou immers zijn ondergedoken en op een geheime locatie zijn. Ook het Openbaar Ministerie wil er niets over kwijt. "Dit valt onder het stelsel bewaken en beveiligen, dus daar doen wij geen mededelingen over."

Conclusie

Hoewel de politievakbonden aangeven dat het steeds vaker voorkomt dat agenten in de privésfeer worden lastiggevallen, is dat niet het geval bij de tractor met de strobalen.

Hoogstwaarschijnlijk zijn de beelden nep en in scène gezet door een groep mensen die mogelijk politieagenten bang wilden maken. In Telegram-groepen werden de beelden volop gedeeld en kregen de berichten veel likes.

ACP-voorzitter Groeneweg noemt het een trieste situatie. "Laten we nou eens een keer zorgen voor onze politiemensen. In plaats van ze bang te maken, uit te jouwen en te bedreigen. Zij doen ook alleen maar hun werk."

