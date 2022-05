NUcheckt: Nederland draagt deze week geen soevereiniteit over aan de WHO

NUcheckt controleert berichten op hun betrouwbaarheid. Dit keer kijken we naar misverstanden over een aanstaand pandemieverdrag van de wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Door NU.nl

Volgens een online petitie, ondertekend door bijna 70.000 mensen, staat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) op het punt deze week Nederlandse soevereiniteit op het gebied van volksgezondheid over te dragen aan de WHO. Daardoor zou Nederland zelf minder te zeggen hebben en krijgt de WHO meer macht. Dat gebeurt volgens de petitie tijdens een bijeenkomst van de WHO in Genève.

Niet alleen Kuipers zou dit doen, maar ook leiders van alle andere bij de WHO aangesloten landen zouden macht inleveren. Onder de hashtag #StopTheTreaty worden op Twitter wereldwijd berichten gedeeld door mensen die waarschuwen voor zo'n overname.

De Nederlandse rapper K.A.F.K.A deelde op Twitter bijvoorbeeld een bericht over het zogenoemde pandemieverdrag. Het bericht werd meer dan driehonderd keer gedeeld.

Nog lang geen pandemieverdrag

Een pandemieverdrag treedt deze week sowieso niet in werking en Nederland gaat ook geen soevereiniteit inleveren. De stelling is dus onjuist.

Aan een pandemieverdrag wordt wel gewerkt door een werkgroep van lidstaten van de WHO (daarover later meer). Een concept wordt pas in augustus dit jaar gepresenteerd. Als het verdrag in werking wordt gesteld, gebeurt dat op z'n vroegst pas in 2024.

Wat gebeurt er deze week wél?

De lidstaten van de WHO komen deze week bijeen in Genève voor een jaarlijkse bijeenkomst van de gezondheidsorganisatie. Daar wordt wel gesproken over het verdrag, maar zullen geen besluiten genomen worden.

Wel gaat de werkgroep die ook werkt aan het verdrag een voorstel presenteren voor het regelboek van de WHO. Dat werd in 2005 gepresenteerd en bevat regels waaraan WHO-lidstaten zich moeten houden.

Daarover zal, net als over het verdrag, geen beslissing worden genomen. De dagen zullen vooral gebruikt worden om te discussiëren.

Wat weten we over het verdrag?

In plannen die de werkgroep van de WHO tot nu toe heeft gemaakt, staat bijvoorbeeld dat lidstaten beter moeten toezien op ziektes bij dieren. Ook staat erin dat de verdeling van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen verbeterd moet worden. Lockdowns en afgedwongen maatregelen behoren niet tot de plannen, waarover de lidstaten überhaupt nog moeten stemmen.

Gedurende de coronacrisis reageerden veel landen op hun eigen manier op de uitbraak van COVID-19. Belangrijke informatie werd niet altijd uitgewisseld en bestrijdings- en beschermingsmiddelen werden bijvoorbeeld niet goed gedeeld door landen.

Dat moet in de toekomst anders door een wereldwijd pandemieverdrag, betoogden 25 wereldleiders vorig jaar. Ook premier Mark Rutte ondertekende het initiatief van de WHO-landen. Onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en de toenmalige bondskanselier van Duitsland Angela Merkel ondertekenden het initiatief ook.

