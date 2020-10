NUcheckt beoordeelt berichten op hun betrouwbaarheid. Dit keer checken we een gerucht dat rondgaat op Twitter en Facebook: Iemand die niet komt opdagen bij zijn geplande coronatest, zou een paar dagen later toch een positieve testuitslag krijgen. Dit blijkt onwaarschijnlijk.

Via ons reactieplatform NUjij kwam een vraag binnen over een gerucht dat al een tijdje rondzwerft op sociale media. In Twitter-berichten beweren mensen dat een vriend of familielid een afspraak had voor een coronatest, maar de rij voor de teststraat te lang vond, daarom naar huis ging zonder te testen en een paar dagen later wel een positieve uitslag ontving. Het gerucht ging al een aantal maanden rond bij Amerikaanse twitteraars, voordat het eind september ook Nederlandse accounts bereikte.

De GGD laat weten niet bekend te zijn met gevallen waarbij iemand niet kwam opdagen voor de coronatest, maar wel een positieve uitslag kreeg.

Waar komt het gerucht vandaan?

Het gerucht lijkt uit de Amerikaanse staat Florida te komen. Mindy Clark beweerde eind juli dat ze naar een teststraat was gereden en had besloten weer naar huis te gaan, voordat ze was getest. Twee dagen later ontving ze wel een bericht dat ze corona had. Florida kende problemen met het testsysteem, maar het is niet bewezen of dit specifieke verhaal hieraan te linken is. Ook is door geen enkele lokale instantie bevestigd dat haar verhaal klopt.

Clarks bewering werd opgepikt door verschillende lokale media en werd daarmee waarschijnlijk ook voeding voor socialemediagebruikers wereldwijd die met dezelfde verhalen kwamen. Zo dook het gerucht ook op in onder andere Hongarije, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De meeste van deze Facebook- en Twitterberichten lijken sprekend op elkaar en komen veelal van anonieme accounts. NU.nl heeft twee profielen die dit bericht in het Nederlands verstuurden benaderd, maar op het moment van publicatie geen reactie ontvangen.

Kent de GGD dit probleem?

Eind september dook de bewering ook in Nederlandse Twitter-profielen op. De GGD GHOR laat weten geen enkel geval te kennen waarbij mensen niet testen, maar wel een positieve uitslag ontvangen. Woordvoerder van de GGD GHOR Sonja Kloppenburg vertelt: "Als iemand positief test, bellen we die persoon altijd zo snel mogelijk op. Mocht het dan fout zijn gegaan, neem ik aan dat we dat direct horen. Wij hebben nog geen enkele keer gehoord dat we mis zaten."

"Mocht het voorkomen dat iemand positief test en de telefoon niet opneemt, dan sturen wij een brief. In september kwam 2,8 procent van de ongeveer 800.000 aangemelde personen niet opdagen. Stel dat zij allemaal per ongeluk een brief hebben gehad waarin staat dat ze positief zijn getest, dan zouden in het ergste geval vierduizend personen verkeerd ingelicht zijn. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat wij daar dan niks van afweten."

Mocht het toch een keer fout gaan, dan roept Kloppenburg op om daar een melding van te maken. "Wij zien de geruchten ook op sociale media langskomen, maar nergens zie ik daadwerkelijk bewijzen. Stel dat er echt iets mis gaat, horen we dat graag."

Het is dus niet volledig uit te sluiten dat het wel eens misgaat. Toch is het vanwege de anonieme accounts en opvallend gelijke verhalen uit verschillende plekken ter wereld, onwaarschijnlijk dat berichten over dit soort voorvallen kloppen.

Heb jij ook een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.