NUcheckt controleert berichten op hun betrouwbaarheid. Dit keer kijken we naar de bewering dat er alleen een verkoudheidsvirus rondgaat in Nederland en het coronavirus niet. Dit is onjuist.

Sinds augustus worden er op sociale media grafieken gedeeld waaruit zou blijken dat er op dit moment alleen verkoudheidsvirussen, namelijk rhinovirussen, worden aangetroffen in Nederland, en dat het coronavirus niet meer in Nederland voorkomt. Dit klopt niet. Dagelijks worden er in de coronateststraten mensen positief getest op het coronavirus.

Waar komt het vandaan?

De grafieken die gedeeld worden op sociale media zijn afkomstig van onderzoek van zorginstituut Nivel. Ze zijn onder meer te vinden op de site van het RIVM. In het Nivel-onderzoek wordt in de gaten gehouden hoe vaak mensen met bepaalde ziekten bij de huisarts komen. Sinds februari wordt ook het coronavirus via het Nivel-onderzoek gemonitord.

Hoe werkt dit onderzoek?

Aan het onderzoek doen veertig huisartsenpraktijken mee. Bij deze huisartsenpraktijken nemen de artsen monsters af bij mensen die langskomen met luchtwegklachten. Deze monsters worden door het RIVM onderzocht op griepvirus, coronavirus, rhinovirus, enterovirus en respiratoir syncytieel virus (RSV).

Iedere week wordt op basis van de gegevens die uit dit onderzoek komen in grafieken gepresenteerd welke virussen huisartsen in deze praktijken tegenkomen. Dit zijn de grafieken die op sociale media worden verspreid, maar dit is dus geen compleet beeld van de aanwezigheid van virussen in Nederland.

Iemand die zich bij de GGD laat testen op het coronavirus, zal bijvoorbeeld niet in deze cijfers verschijnen. Op basis van deze cijfers kan je dus ook niet stellen dat het coronavirus niet in Nederland voorkomt.

Het Nivel waarschuwt zelf ook dat de meeste mensen met luchtwegklachten op dit moment niet bij de huisarts komen, maar in de coronateststraat.

Resultaten Nivel afgelopen maanden

Wat kwam er de afgelopen maanden eigenlijk uit het Nivel-onderzoek? In februari van dit jaar waren volgens het Nivel-onderzoek de meeste mensen die met luchtwegklachten bij een huisarts kwamen, besmet met het griepvirus. Eind maart kwam in de huisartsenpraktijk het coronavirus het meest voor.

Hierna nam het aantal gevonden coronabesmettingen af. Vanaf juni tot afgelopen week werd er in het Nivel-onderzoek geen coronavirus meer gevonden. Afgelopen week werd in dit onderzoek wel weer coronavirus aangetroffen.

