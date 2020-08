NUcheckt controleert beweringen op hun betrouwbaarheid. Dit keer kijken we naar twee uitspraken over de GGD-coronatest, die niet helemaal goed zijn weergegeven.

Volgens burgerjournalistiek platform Café Weltschmerz zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, dat de test die de GGD gebruikt om te controleren of mensen het coronavirus hebben niets zegt.

En op Twitter wordt gesteld dat Kary Mullis, de uitvinder van de GGD-test, zou hebben gezegd dat deze test ongeschikt is om een besmettelijk virus aan te tonen. Maar, hebben deze mensen dit ook echt zo gezegd? Nee, de bronnen zijn in beide gevallen niet goed aangehaald.

Wat kan er nu aangetoond worden met de GGD-test?

NUcheckt legde eerder uit dat de GGD gebruikmaakt van een zogenoemde PCR-test. Een PCR-test kan het coronavirus betrouwbaar aantonen in de luchtwegen. Je weet na een PCR-test dus dat je besmet bent met het coronavirus.

Je weet alleen niet helemaal zeker of je anderen nog kan besmetten. Mensen die genezen zijn van COVID-19 kunnen nog meerdere weken hierna positief testen op het coronavirus, doordat het even kost voordat alle virusdeeltjes zijn verdwenen uit de keel en neus.

Om deze reden is het volgens Marc van Ranst, de Belgische evenknie van RIVM-baas Jaap van Dissel, belangrijk dat mensen zich laten testen op het moment dat ze klachten hebben. In dat geval is de kans heel groot dat iemand die positief test net geïnfecteerd is en dus besmettelijk is.

Wat zei Gommers?

Café Weltschmerz plaatste op 13 augustus een video met de volgende kop: 'Diederik Gommers is het eens, de COVID-19-PCR-test, zegt niets!'

Gommers verduidelijkte echter al snel, via zijn eigen Linkedin-pagina, dat hij vindt dat alleen een PCR-test niets zegt én dat het om deze reden heel belangrijk is om symptomen erbij te betrekken en te testen als er klachten verschijnen. Een oude infectie zorgt immers niet meer voor nieuwe symptomen die passen bij COVID-19.

Gommers vindt dus niet dat de test van de GGD waardeloos is. Inmiddels heeft Café Weltschmerz de titel van hun video veranderd. Ze stellen nu alleen dat Gommers zich herkent in kritiek op de PCR-test. Desondanks is de originele kop nog steeds te vinden op meerdere complotwebsites, als WantToKnow en JDreport.

Hoe zit het met de bedenker van PCR-test?

Een quote van die wordt toegeschreven aan Kary Mullis, een Amerikaanse wetenschapper die de PCR-test heeft uitgevonden, gaat al zeker sinds juli rond op Twitter en Facebook. Mullis zou hebben gesteld dat zijn test ongeschikt is om een infectieus virus aan te tonen. Deze quote is niet van Mullis. Op 3 juli liet persbureau Reuters al zien dat de uitspraak uit een artikel uit 1996 komt over hiv en aids. Het artikel is geschreven door John Lauritsen. In dit stuk wordt Mullis wel een keer aangehaald, maar de quote die op Twitter rondgaat is van Lauritsen.

Daarnaast is de uitspraak wel correct. Met een PCR-test kan je, zoals NUcheckt al eerder schreef, niet aantonen of je op dat moment besmettelijk bent, en of het virus in je lichaam dus infectueus is. Met een PCR-test kan je wel betrouwbaar nagaan of je geïnfecteerd bent door het coronavirus. De PCR-test is dus niet frauduleus, zoals naar aanleiding van deze quote wordt gesteld op sociale media.

Over de bruikbaarheid van de test bij deze pandemie heeft Mullis nooit een uitspraak gedaan, hij is vorig jaar overleden.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.