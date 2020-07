NUcheckt controleert beweringen op hun betrouwbaarheid. Dit keer kijken we naar de volgende bewering: "Europese pathologen zijn het erover eens dat niemand is overleden aan COVID-19". Dit is onjuist.

Op verschillende Nederlandstalige websites, zoals Xandernieuws en JDreport, verscheen deze maand een bericht waarin wordt beweerd dat pathologen van de Europese pathologenvereniging ESP het erover eens zijn dat mensen niet overlijden aan COVID-19. Dit is aantoonbaar onjuist, maar toch werden deze berichten in de afgelopen dagen honderden keren gedeeld.

Een patholoog houdt zich onder andere bezig met het vaststellen van doodsoorzaken. In een reactie op eerder veel gedeelde Engelstalige artikelen met daarin dezelfde bewering heeft de ESP een verklaring opgesteld. Hierin schrijft de vereniging dat mensen wel degelijk overlijden aan COVID-19 en dat de resultaten van autopsies bij overleden COVID-19-patiënten dat bewijzen.

Wat is een patholoog? Een patholoog onderzoekt cellen en weefsels. Een specialisme binnen de pathologie is de forensische pathologie.

Een forensisch patholoog probeert door middel van autopsies onder andere de doodsoorzaak vast te stellen.

Waar komt deze bewering vandaan?

De bewering dat niemand door het coronavirus sterft, maar dat mensen hoogstens met het coronavirus sterven is een terugkerend argument bij coronasceptici. Ze bedoelen hiermee dat de mensen die volgens de officiële cijfers zijn overleden aan de gevolgen van een coronavirusbesmetting, wel besmet waren, maar door andere ziekten zijn overleden. Ook Viruswaanzin bracht deze bewering naar voren in hun kort geding tegen de Nederlandse Staat. NUcheckt ontkrachtte dit al in een eerder artikel.

De artikelen van Xandernieuws en JDreport zijn gebaseerd op vermeende uitspraken van de Bulgaarse patholoog Stoian Alexov. Hij zou hebben gezegd dat op 8 mei, in een videogesprek met pathologen van de ESP, er overeenstemming onder pathologen was dat niemand is overleden door COVID-19. Deze bewering verscheen voor het eerst online op 13 mei op de website van de Bulgaarse Pathologenvereniging. Dit werd pas buiten Bulgarije verspreid toen de Engelstalige website Off-Guardian het op 2 juli publiceerde, een website die bekend staat om zijn complottheorieën.

Wat is er gezegd?

Het videogesprek op 8 mei is gewoon terug te kijken op het YouTube-kanaal van de ESP. Aan dit videogesprek namen pathologen uit onder andere Frankrijk, Italië en Spanje deel. Alexov was geen spreker.

Nergens tijdens dit videogesprek wordt beweerd dat niemand is overleden aan COVID-19. Er wordt wel uitgelegd dat het bij een deel van de COVID-19-patiënten lastig is om de belangrijkste doodsoorzaak vast te stellen. Patholoog Holger Moch vertelde dat bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege ernstige klachten die zijn ontstaan na besmetting met het coronavirus, het meestal zeker is dat COVID-19 de voornaamste doodsoorzaak is. Maar, dat bij patiënten die al een ernstige ziekte hadden, zoals kanker, dit niet altijd duidelijk is.

NUcheckt heeft Alexov om commentaar gevraagd, maar op het moment van publicatie nog geen antwoord ontvangen.

Onderliggende aandoeningen en COVID-19 In Nederland had 70 procent van de overleden COVID-19-patiënten een onderliggende aandoening.

Veel gerapporteerde onderliggende aandoeningen zijn hartproblemen, zoals een hoge bloeddruk, en diabetes en obesitas.

Deze aandoeningen kunnen de kans groter maken dat iemand door COVID-19 overlijdt, maar patiënten met een hoge bloeddruk zullen in veel gevallen wel degelijk aan COVID-19 zijn overleden.

Tussen half maart en eind april overleden er in Nederland ongeveer 30 procent meer mensen dan normaal voor die periode in het jaar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.