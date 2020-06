NUcheckt controleert beweringen op hun betrouwbaarheid. Vandaag kijken we naar de bewering dat de door de GGD gemelde coronavirusbesmettingen onbetrouwbaar zijn.

De GGD maakte dinsdag bekend dat ongeveer 2 procent van de mensen die sinds 1 juni getest zijn op het coronavirus, besmet was. Een gedeelte van onze lezers reageerden sceptisch op deze resultaten.

Deze lezers beweren dat de test van de GGD onbetrouwbaar is op het moment dat er weinig besmettingen zijn met het coronavirus. Volgens deze lezers is de testuitslag van de mensen die nu horen dat ze besmet zijn met het coronavirus dan ook vaak foutief.

Deze bewering blijkt ongefundeerd. De test die de GGD gebruikt is zeer betrouwbaar. Wanneer je van de GGD te horen krijgt dat je besmet bent met het coronavirus, kan je ervan uitgaan dat dit klopt.

“Deze test is alleen geschikt voor screening als er veel besmettingen zijn. Als er niet veel besmettingen meer zijn heb je niets aan deze test door de vervuiling met vals-positieven.” NUjij

Wat voor test gebruikt de GGD?

De GGD maakt voor het testen op het coronavirus gebruik van een zogenaamde PCR-test. Deze test kan genetisch materiaal van een virus aantonen in monsters uit de neus of uit de keel. Als er met deze test genetisch materiaal wordt gevonden van het coronavirus, dan ben je besmet met het coronavirus en is de uitslag van de test positief. Een PCR-test kan je niet vertellen of je in het verleden besmet bent geweest met het coronavirus.

Hoogleraar medische microbiologie Bert Niesters van de Rijksuniversiteit Groningen legt uit dat PCR-testen in het algemeen, en ook de test op het coronavirus, zeer betrouwbaar zijn. "De technieken zijn zo goed en we doen deze testen zo vaak, ik ben niet bang voor testen die ten onrechte positief zijn."

In februari werd een PCR-test voor dit coronavirus al getest op bijna 300 monsters van mensen met andere luchtweginfecties dan het coronavirus. In geen van de gevallen was de uitslag positief. Ook een onafhankelijke evaluatie van PRC-testen van meerdere producenten vond dat ten onrechte positieve uitslagen bij de meeste tests niet voorkomen. In een recente Duitse vergelijking van laboratoria werden wel enkele tests gevonden die ten onrechte positief waren, maar dit was grotendeels te verklaren doordat er in sommige laboratoria per ongeluk monsters waren verwisseld. Vrijdag werd bekend dat een aantal mensen in Dordrecht een foutieve testuitslag hebben gekregen, omdat de testapparatuur in het laboratorium verkeerd stond afgesteld.

Een sterke aanwijzing voor de betrouwbaarheid van de coronavirustesten uit de praktijk, zijn de resultaten van het bron- en contactonderzoek. Personen met klachten die in contact zijn geweest met iemand die volgens een PCR-test besmet is met het coronavirus, testen in 16 procent van de gevallen zelf ook positief. Dit is dus veel vaker dan mensen met klachten in het algemeen.

Een testraat in Leiderdorp. (Foto: Pro Shots)

Wat betekent de uitslag?

Als je een positieve testuitslag krijgt, kan je er dus vanuit gaan dat je besmet bent met het coronavirus. Het is in theorie wel mogelijk dat wanneer je je laat testen nadat je klachten door het coronavirus al zijn verdwenen, je toch nog positief test.

Niesters legt uit dat op het moment dat je klachten hebt door het coronavirus, er enorm veel virusdeeltjes in je neus en keel zitten. "Deze zijn niet in één keer verdwenen, dit kan enkele weken duren. Op een bepaald moment zijn er nog maar zo weinig deeltjes over dat de kans dat je nog iemand besmet heel klein is, het is dan nog wel mogelijk dat je een positieve testuitslag krijgt."

Test kan in enkele gevallen ten onrechte negatief zijn

Als je test op het moment dat je klachten hebt, dan is ook de uitslag dat je niet besmet bent met het coronavirus betrouwbaar. In uitzonderlijke gevallen kan het volgens Niesters wel zo zijn dat de testafname niet goed gelukt is, omdat bijvoorbeeld iemand terugschrok toen er een monster uit de neus werd afgenomen. Bij aanhoudende klachten die passen bij het coronavirus kan het dus soms goed zijn om nog eens te testen.

Daarnaast is het ook mogelijk dat iemand geen coronavirusdeeltjes in de neus of keel heeft, maar er wel corona kan worden aangetroffen in de ontlasting. Dat komt volgens Niesters in Nederland mogelijk bij enkele tientallen mensen voor.

Niesters benadrukt dat er in Nederland waarschijnlijk meer mensen besmet zijn met het coronavirus dan uit de testen blijkt, omdat hoogstwaarschijnlijk niet iedereen met lichte verkoudheidsklachten zich laat testen.