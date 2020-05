Kleine hoestdruppeltjes blijven relatief lang in de lucht hangen, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De onderzoekers hebben, in tegenstelling tot wat in meerdere berichten wordt beweerd, alleen geen bewijs gevonden dat deze druppels een betekenisvolle rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus.

Bij de NOS en Welingelichte Kringen viel donderdagochtend te lezen dat kleine hoestdruppeltjes gevaarlijk zijn en voor overdracht van het coronavirus kunnen zorgen. De sites baseerden zich op het onderzoek van de UvA.

Je kunt echter op basis van dit onderzoek niet stellen dat kleine hoestdruppeltjes gevaarlijk zijn. De NOS heeft het artikel inmiddels aangepast.

Wat is onderzocht?

Natuurkundige en hoogleraar Complexe Vloeistoffen aan de UvA Daniel Bonn werkte mee aan dit onderzoek. Hij vertelt dat is onderzocht wat er gebeurt met kleine, door mensen uitgestoten, druppeltjes in goed en slecht geventileerde ruimtes.

Hij legt uit dat ze hebben ontdekt dat hele kleine druppels (zogenoemde aerosolen) die bij hoesten of spreken vrijkomen, tot wel tien minuten in de lucht van een slecht geventileerde ruimte kunnen blijven hangen.

Ventileren zorgt ervoor dat de concentratie van dit soort kleine druppels snel daalt. De onderzoekers ontdekten dat binnen een minuut het aantal kleine druppels in een goed geventileerde ruimte kan zijn gehalveerd.

Wat betekent dit?

Bonn vertelt dat aerosolen nu veel aandacht krijgen, omdat hun rol zou kunnen verklaren waarom veel corona-uitbraken worden gelinkt aan slecht geventileerde ruimtes, zoals openbare toiletten. Aerosolen, die worden uitgestoten door mensen met COVID-19, zouden in deze gevallen een belangrijke oorzaak van besmetting zijn.

Het is volgens Bonn nog onduidelijk hoeveel besmette aerosolen je moet inademen om ziek te worden. Het is dus ook niet bewezen dat je in een slecht geventileerde ruimte zoveel druppels kunt inademen dat je er ziek van wordt. "Dat hebben wij niet onderzocht."

Moleculair viroloog Sander Herfst van het Erasmus MC vertelde bovendien eerder aan NU.nl dat nog niet bewezen is dat aerosolen daadwerkelijk een betekenisvolle rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Het is wetenschappers nog niet gelukt om intact coronavirus (dat nog besmettelijk is) op te vangen uit de lucht. "Het is op dit moment onduidelijk of mensen wel besmettelijk virus via aerosolen uitstoten."