NUcheckt beoordeelt berichten op hun betrouwbaarheid. Vandaag kijken we naar een bericht op sociale media waarin staat dat aspirine met honing en citroen een medicijn tegen het coronavirus is.

NUcheckt kreeg meerdere tips over een bericht dat via WhatsApp en Facebook wordt verspreid, waarin staat dat de 'ware oorzaak' van overlijden bij COVID-19 (de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus) niet een longontsteking, maar trombose is. Bovendien zou een middeltje bestaand uit aspirine, citroen en honing hét medicijn tegen COVID-19 zou zijn.

Er is echter geen bewezen medicijn tegen het coronavirus en aspirine is geen wondermiddel, ook niet in combinatie met honing en citroen. En hoewel trombose inderdaad regelmatig voorkomt bij COVID-19-patiënten op de intensive care, is dit niet de enige mogelijke ernstige complicatie bij COVID-19.

Waar komt het vandaan?

Het bericht dat op Facebook en WhatsApp wordt verspreid, is ontstaan uit twee berichten die ook in andere varianten en talen op sociale media worden verspreid. Het grootste gedeelte van het bericht is een vertaling van een stuk dat in april op sociale media opdook, waarin staat dat uit autopsies in Italië zou blijken dat trombose oftewel stollingsproblemen de 'ware doodsoorzaak' van patiënten met COVID-19 was. In het bericht wordt gesteld dat de beademingsapparatuur op de intensive care voor COVID-19-patiënten onnodig is, als de stollingsproblemen goed worden behandeld.

De Spaanse factchecker Maldita vond dat dit bericht gebaseerd is op een artikel van een Italiaanse krant waarin een arts, op basis van autopsies, vertelt dat trombose een belangrijke doodsoorzaak is bij COVID-19. Hij stelt echter niet dat trombose de enige complicatie bij COVID-19 is, die de dood als gevolg kan hebben.

Trombose complicatie bij COVID-19

Uit Nederlands onderzoek onder 184 COVID-19-patiënten op de intensive care bleek dat de helft te maken kreeg met tromboseverschijnselen. Stans van Egmond, directeur van de Trombosestichting, vertelt dat om deze reden patiënten op de intensive care nu een dubbele dosis antistollingsmiddel, in dit geval heparine, krijgen om trombose te voorkomen.

Trombose is dus een complicatie die relatief vaak voorkomt bij IC-patiënten met COVID-19. Acuut longfalen door de virale longontsteking blijft de belangrijkste reden voor COVID-19 patiënten om opgenomen te moeten worden op de intensive care. Het bestrijden van trombose bij COVID-19-patiënten voorkomt dat de situatie van patiënten verder verslechterd maar kan beademing vaak niet voorkomen. Beademingsapparatuur is dus ook bij een goede behandeling van trombosverschijnselen zeker niet overbodig.

Aspirine geen medicijn tegen COVID-19

In een alinea van het bericht op sociale media staat bovendien dat een Mexicaanse familie een middeltje zou hebben gevonden tegen het coronavirus, namelijk een mengsel van drie aspirines, citroensap en honing dat warm wordt gedronken.

Dit middeltje wordt ook in verschillende andere berichten op sociale media gepromoot, maar er is geen enkele aanwijzing dat het mensen van een coronavirusbesmetting geneest. Dit zogenaamde wondermiddel is hoogstwaarschijnlijk in dit bericht terechtgekomen, omdat aspirine bloedverdunnend werkt en dus stollingen zou kunnen voorkomen.

Maar het langdurig gebruik of het innemen van grote hoeveelheden aspirine brengt serieuze risico's met zich mee. Van Egmond vertelt dat dit bijvoorbeeld voor interne bloedingen kan veroorzaken, zoals maagbloedingen.

Ook vertelt Van Egmond dat bij coronapatiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, maar die niet op de intensive care lagen, veel minder stollingsproblemen voorkwamen dan bij de patiënten op de intensive care. Alle COVID-19 patiënten in het ziekenhuis worden wel met antistollingsmiddelen behandeld om trombose te voorkomen. Vanwege de risico's van antistollingsmiddelen worden deze middelen meestal niet aan COVID-19 patiënten thuis voorgeschreven.

Van Egmond benadrukt dat mensen die op voorschrift van hun arts al dagelijks antistollingsmiddelen slikken, die vaak dezelfde werkzame stof bevatten als aspirine, niet zonder overleg met hun arts de dosis moeten veranderen of moeten stoppen met het gebruik van deze middelen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.