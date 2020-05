NUcheckt beoordeelt berichten op hun betrouwbaarheid. Een op Facebook veel gedeeld artikel beweert dat het coronavirus door een injectie wordt veroorzaakt. Dit is nepnieuws.

Een Nederlandstalig artikel met de titel "Corona: alleen via inenting" is sinds 14 april ongeveer elfduizend keer gedeeld op Facebook. In dit stuk wordt ten onrechte beweerd dat je het coronavirus alleen via een inenting kunt krijgen. Dit is grotendeels gebaseerd op beweringen van Judy Mikovits.

Mikovits is een voormalige Amerikaanse wetenschapper, die zich volgens The Washington Post sinds enkele weken op verschillende radicaal-rechtse websites en blogs presenteert als corona-expert.

Op 4 mei plaatste ze op verschillende kanalen een video genaamd Plandemic, die miljoenen keren werd bekeken. Op 7 mei verwijderden YouTube, Facebook en Vimeo de video van hun platform. YouTube vertelde BuzzFeed News dat de video is verwijderd omdat hij desinformatie over COVID-19 verspreidde. Meerdere internationale factcheckers, zoals Politifact en Snopes ontdekten foutieve beweringen in de video.

Beweringen in Nederlandstalig artikel kloppen ook niet

Het artikel dat in Nederland elfduizend keer is gedeeld, is gebaseerd op beweringen die Mikovits begin april al deed. De schrijver van het Nederlandse stuk beweert dat het coronavirus alleen via inenting in het lichaam kan komen en dat de griepprik om deze reden de veroorzaker van de epidemie moet zijn.

Het is onjuist dat het coronavirus alleen via injectie in het lichaam kan komen. Dit is in verschillende onderzoeken aangetoond. Zo lieten onderzoekers van het Erasmus MC zien dat fretten die met het coronavirus besmet waren het virus via de lucht konden doorgeven aan niet-zieke fretten die in een andere kooi op 10 centimeter afstand zaten.

Er is daarnaast geen enkele aanwijzing dat de griepprik iets te maken had met het ontstaan of de verspreiding van het coronavirus. Onderzoekers verwachten dat het virus bij vleermuizen is ontstaan, waarna het via een ander dier op de mens is overgesprongen. 'Coronavirus' is een verzamelnaam voor verschillende type virussen. SARS, MERS en verschillende verkoudheidsvirussen zijn net als het virus dat COVID-19 veroorzaakt coronavirussen. SARS is van vleermuizen via civetkatten op mensen overgesprongen.

In de griepprik die voor het griepseizoen 2019/2020 in Nederland werd gebruikt, zat geen coronavirus. Hij bevatte wel vier varianten geïnactiveerd griepvirus: twee varianten van het type A-griepvirus en twee varianten van het type B-griepvirus. Griepvirussen zijn geen coronavirussen.

Ook geen groter risico op coronavirus na griepvaccin

Daarnaast wordt beweerd dat de griepprik het risico op de door het coronavirus veroorzaakte ziekte vergroot. Mikovits zei in haar video van 4 mei bijvoorbeeld dat het griepvaccin de kans op COVID-19 met 36 procent vergroot. Ook dit klopt niet.

Deze bewering is gebaseerd op een onderzoek dat in januari is gepubliceerd. In dit onderzoek werd gekeken of militairen die de griepprik hadden gekregen een grotere kans hadden om besmet te raken met een verkoudheidsvirus. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat degenen die gevaccineerd waren inderdaad een iets groter risico liepen. Een belangrijke beperking van dit onderzoek is dat er geen rekening gehouden is met het seizoen en de leeftijd van de deelnemers. Een veel groter onderzoek stelde geen verband tussen het risico op verkoudheid en de griepprik vast.

Bovendien gaat het in bovenstaande onderzoeken over virussen die een verkoudheid veroorzaken, niet over het coronavirus dat eind 2019 in Wuhan uitbrak en nu een pandemie veroorzaakt. Verschillende wetenschappers hebben factchecker Health Feedback verteld dat er geen bewijs is dat de griepvaccinatie de kans op COVID-19 vergroot. Er is trouwens ook geen bewijs dat het griepvaccin bescherming tegen COVID-19 biedt.

