In een petitie wordt gesteld dat het kabinet een wet wil invoeren om mensen te verplichten om zich te laten vaccineren. Dit is nepnieuws.

Op Facebook circuleert sinds 27 april een petitie waarin staat dat een door het kabinet aangekondigde noodwet het mogelijk maakt om vaccinaties te verplichten. Hoewel dit niet klopt, is de petitie al ruim 27.000 keer ondertekend.

Waar komt het vandaan?

NRC meldde op 27 april (voordat de petitie online kwam) op basis van Haagse bronnen dat het kabinet werkt aan een spoedwet waarin de coronamaatregelen wettelijk worden vastgelegd.

Op dit moment ligt een aantal maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vast in noodverordeningen van de 25 veiligheidsregio's. In de noodverordeningen staat bijvoorbeeld dat het verboden is om buiten met meer dan twee personen samen te komen zonder 1,5 meter afstand te houden.

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertelde aan NRC dat noodverordeningen bedoeld zijn voor tijdelijke lokale crisissen. Een spoedwet kan mogelijk wel voor een langere periode gelden en moet daarnaast, in tegenstelling tot de noodverordeningen, eerst goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer.

Wat staat er in de spoedwet?

Het kabinet heeft nu nog niets bekendgemaakt over de inhoud van de spoedwet waar NRC over schrijft. De beweringen in de petitie zijn dan ook ongefundeerd.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat aan NU.nl weten dat op dit moment nog wordt uitgezocht of spoedwetgeving noodzakelijk is. En zo ja, hoe zo'n wet er dan moet uitzien.

De informatie in de petitie klopt in ieder geval niet. De spoedwet waarover wordt nagedacht, gaat volgens de woordvoerder niet over vaccinaties.

In Denemarken is vaccinatie voor sommigen mogelijk verplicht

In Nederland is bovendien geen enkele vaccinatie verplicht. In sommige andere Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk, zijn bepaalde vaccinaties verplicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vaccinatie tegen mazelen.



In Denemarken bestaat daarnaast al zeker tien jaar een wet die bepaalt dat vaccinaties verplicht kunnen worden om de verspreiding van een gevaarlijke ziekte tegen te gaan. Het gaat dan wel om de vaccinatie van beperkt aantal personen of inwoners van een specifiek gebied.

In maart is deze Deense wet aangepast, zodat het tijdens de huidige pandemie ook mogelijk is om risicogroepen te verplichten zich tegen andere ziekten dan COVID-19 te laten vaccineren. Dit moet voorkomen dat de druk op de zorg te groot wordt. Mogelijk zijn de beweringen in de petitie tegen de spoedwet op deze Deense wet gebaseerd.

Ook geen stiekeme vaccinatie op scholen

Op Facebook wordt ook een bericht gedeeld waarin staat dat kinderen op school, zonder medeweten van hun ouders, gevaccineerd kunnen worden. Ook dit bericht klopt niet.

Volgens de Nederlandse wet is vaccinatie een medische handeling en daarvoor is toestemming van de ouders nodig. Ouders moeten in een gesprek met een zorgverlener daar expliciet toestemming voor geven. Je kind naar school laten gaan, staat volgens de wet niet gelijk aan toestemming geven.

