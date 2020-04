Volgens meerdere berichten heeft multimiljardair Bill Gates gezegd dat hij met vaccins ervoor wil zorgen dat het aantal mensen op aarde afneemt. NUcheckt bekeek waar deze bewering vandaan komt en wat ervan klopt.

NU.nl-lezers schrijven in mails en berichten op reactieplatform NUjij dat Microsoft-oprichter Bill Gates heeft gezegd dat hij door middel van vaccinaties de wereldbevolking wil laten krimpen. Volgens de lezers is deze uitspraak een belangrijke reden dat veel mensen de inspanningen van Gates tegen het coronavirus niet vertrouwen.

Gates heeft dit alleen niet gezegd. Hij zei in het verleden wel dat het vaccineren van kinderen tegen bijvoorbeeld de mazelen en polio, voor een lagere kindersterfte zorgt. En Gates verwacht dat als er minder kinderen doodgaan, de wereldwijde bevolkingsgroei afneemt.

Gerucht al in 2010 ontstaan

Het gerucht dat Bill Gates vaccinaties wil gebruiken om de wereldbevolking te laten krimpen is niet ontstaan tijdens de coronavirusuitbraak. Het heeft recent wel opnieuw veel aandacht gekregen, nadat de multimiljardair bekend maakte veel geld uit te geven aan de productie van mogelijke vaccins tegen dit virus.

Sinds 2010 zijn er echter al filmpjes op YouTube te vinden waarin wordt gesteld dat Gates de wereld wil 'depopuleren' met vaccinaties. In een artikel uit 2017 wordt beweerd dat Gates heeft gezegd dat vaccinaties dagelijks 350.000 mensen kunnen doden.

Wat heeft Gates wel gezegd?

Bill Gates heeft, voor zover is na te gaan, nooit gezegd dat hij mensen wil vermoorden met vaccins. In 2017 schreven Bill Gates en zijn vrouw Melinda dat het belangrijkste doel van hun liefdadigheidsorganisatie, de Bill & Melinda Gates Foundation, het terugbrengen van kindersterfte is. En dat vaccinaties, tegen ziektes als de mazelen en polio, om deze reden enorm belangrijk zijn. Een belangrijk positief gevolg van het terugbrengen van de kindersterfte, is volgens Gates een afname van de bevolkingsgroei.

Gates legde in 2009 uit dat hij op basis van onderzoek verwacht dat, wanneer er minder kinderen overlijden, gezinnen ervoor gaan kiezen om minder kinderen te krijgen. Ouders kiezen er volgens Gates op sommige plekken ter wereld namelijk voor om veel kinderen te krijgen, om er zo zeker van te zijn dat voldoende kinderen nog leven wanneer ze bejaard en hulpbehoevend zijn.

Dit heeft Gates in 2011 ook uitgelegd aan onder andere de Amerikaanse televisiezender CNN en zakenblad Forbes.

Waarom wil Gates dat de bevolkingsgroei wordt afgeremd?

Volgens Gates heeft een afname van de bevolkingsgroei meerdere positieve gevolgen. Zo heeft de omvang van de wereldbevolking volgens Gates effect op de hoeveelheid CO2 die wereldwijd wordt uitgestoten. Gates zei in een speech in 2010 dat vaccinaties, anticonceptie en gezondheidszorg in het algemeen kunnen helpen voorkomen dat de wereldbevolking in de komende decennia sterk groeit. Aangezien ieder mens CO2-uitstoot veroorzaakt, zou een lagere bevolkingsgroei gunstig zijn voor het klimaat.

Deze speech wordt nu veelvuldig gedeeld om te bewijzen dat Bill Gates kwaadaardige plannen heeft met toekomstige coronavaccins. Gates stelt echter, ook in deze speech, alleen dat vaccinaties mogelijk kunnen bijdragen aan een langzamere bevolkingsgroei. Hij zegt niet dat hij met vaccins mensen wil vermoorden.

Volgens Gates zijn ook veel andere problemen, zoals ondervoeding, gebrek aan onderwijs en werkloosheid makkelijker op te lossen, wanneer er minder kinderen worden geboren.

Heb je mogelijk nepnieuws gezien over het coronavirus, of twijfel je over de betrouwbaarheid van een ander bericht? Mail dan naar factcheck@nu.nl, dan gaan we ermee aan de slag.