NUcheckt controleert dagelijks beweringen over het coronavirus. Dit keer kijken we naar de bewering dat mensen met bloedgroep A kwetsbaarder zouden zijn voor de gevolgen van het coronavirus.

Op verschillende alternatieve gezondheidswebsites en sociale media circuleert een bericht waarin staat dat je bloedgroep invloed heeft op de kans dat je ernstige klachten krijgt na besmetting met het coronavirus.

Of je bloedgroep daar echt invloed op heeft, is niet duidelijk. De berichten blijken gebaseerd te zijn op één niet gecontroleerd Chinees onderzoek en de gemeten verschillen tussen de bloedgroepen waren klein.

Onderzoek bevat slechts voorlopige bevindingen

Het Chinese onderzoek waar de berichten op zijn gebaseerd, is geplaatst op medRxiv. Dit is een platform waar wetenschappers voorlopige bevindingen kunnen delen om wetenschappelijke discussies aan te jagen.

De publicaties op medRxiv zijn, in tegenstelling tot publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, niet gecontroleerd door andere wetenschappers. MedRxiv waarschuwt daarom dat publicaties op het platform niet gebruikt moeten worden voor het nemen van medische beslissingen en ook door nieuwsmedia niet als feiten moeten worden gebracht.

Wat is er onderzocht?

Wat vonden de onderzoekers eigenlijk? In het Chinese onderzoek zijn de gegevens van 1.775 COVID-19-patiënten in de Chinese provincie Wuhan geanalyseerd. Van deze patiënten was bekend of ze bloedgroep A, AB, B of O hadden.

Van de geanalyseerde patiënten had 38 procent bloedgroep A. De onderzoekers vergeleken dit met een groep 'normale inwoners' van Wuhan. In deze groep had 32 procent bloedgroep A. De onderzoekers concludeerden op basis hiervan dat mensen met bloedgroep A relatief vaak in het ziekenhuis belanden met COVID-19.

Het verschil tussen de normale groep en de groep patiënten is echter klein en bovendien wordt er verder geen informatie gegeven over de 'normale groep' en weten we dus ook niet of deze groep ook echt representatief was voor de bevolking van Wuhan. De onderzoekers bekeken hiernaast ook de gegevens van 285 COVID-19-patiënten in een ziekenhuis in de stad Shenzen. Hier hadden de patiënten niet vaker bloedgroep A dan je op basis van de bevolkingssamenstelling zou verwachten.

Zowel in Wuhan als Shenzen vonden de onderzoekers dat er relatief weinig mensen met bloedgroep O met COVID-19 waren opgenomen. Maar, ook hierbij waren de verschillen tussen de patiënten en de onderzochte normale bevolking klein.

Experts: onderzoek niet robuust genoeg

Verschillende experts hebben aangegeven dat op basis van dit onderzoek je niet kan zeggen dat een bloedgroep gerelateerd is aan een grotere of kleinere kans op ernstige klachten door het coronavirus. Tara Moriarty van de Universiteit van Toronto, gespecialiseerd in infectieziekten en immuunrespons, vertelde eerder aan de Amerikaanse factchecker Snopes dat de Chinese onderzoekers een interessante observatie hebben gedaan, maar dat het onderzoek nog gecontroleerd moet worden en vervolgonderzoek nodig is.

